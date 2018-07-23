«Ночной бухгалтер». Новый штраф для работодателей. Референдум про повышение пенсионного возраста

Минтруд ужесточит трудовое законодательство. СЗВ-М снова предлагают отменить. Духи подорожают из-за маркировки. ЦИК принял документы о проведении референдума про пенсионную реформы. Картина дня в «НБ».
Про новый штраф
Компанию оштрафуют за отказ перечислять зарплату в выбранный сотрудником банк.
Но бухгалтерам дадут больше времени, чтобы среагировать на заявление сотрудника о смене зарплатного банка.
Про повышение пенсионного возраста
Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК.
В ближайшее время, как пообещали в ЦИКе, документы рассмотрят.
Пройдет референдум или нет – пока непонятно. Но о вашем мнении власти все равно намерены узнать. Реакцию народа на сообщения властей в интернете будет отслеживать специальная программа. Посты будут мониторить по ключевым словам.
Перспективы пенсионной реформы описали в нашем кратком еженедельном обзоре: «Конверты, «физики»-уклонисты и однодневки: новые методы. Поворот в пенсионной реформе».
Еще один «позитивчик» от властей: родственникам тех, кто не доживет до пенсии, будет легче получить выплаты.
Про СЗВ-М
Форму предлагают отменить. Данные в СЗВ-М и РСВ дублируются. Фонд спокойно может выявлять работающих пенсионеров по форме РСВ.
Голосовать за предложение можно здесь.
Про святое – косметику
С декабря 2019 года будет введена обязательная маркировка духов и туалетной воды.
Это приведет к росту цен, предупредили производители.
На сколько подорожает парфюмерия?
Ваша против повышения пенсионного возраста редакция