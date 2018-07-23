«Ночной бухгалтер». Новый штраф для работодателей. Референдум про повышение пенсионного возраста

Минтруд ужесточит трудовое законодательство. СЗВ-М снова предлагают отменить. Духи подорожают из-за маркировки. ЦИК принял документы о проведении референдума про пенсионную реформы. Картина дня в «НБ».

Про новый штраф

Компанию оштрафуют за отказ перечислять зарплату в выбранный сотрудником банк.

Но бухгалтерам дадут больше времени, чтобы среагировать на заявление сотрудника о смене зарплатного банка.

Про повышение пенсионного возраста

Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК.

В ближайшее время, как пообещали в ЦИКе, документы рассмотрят.

Пройдет референдум или нет – пока непонятно. Но о вашем мнении власти все равно намерены узнать. Реакцию народа на сообщения властей в интернете будет отслеживать специальная программа. Посты будут мониторить по ключевым словам.

Перспективы пенсионной реформы описали в нашем кратком еженедельном обзоре: «Конверты, «физики»-уклонисты и однодневки: новые методы. Поворот в пенсионной реформе».

Еще один «позитивчик» от властей: родственникам тех, кто не доживет до пенсии, будет легче получить выплаты.

Про СЗВ-М

Форму предлагают отменить. Данные в СЗВ-М и РСВ дублируются. Фонд спокойно может выявлять работающих пенсионеров по форме РСВ.

Голосовать за предложение можно здесь.

Про святое – косметику

С декабря 2019 года будет введена обязательная маркировка духов и туалетной воды.

Это приведет к росту цен, предупредили производители.

На сколько подорожает парфюмерия?

Ваша против повышения пенсионного возраста редакция