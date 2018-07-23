Конверты, «физики»-уклонисты и однодневки: новые методы. Поворот в пенсионной реформе. Неделя на «Клерке»

Пенсионная реформа набирает обороты, и Путин рассказал о своем отношении к ней. За контрагентов отвечает инспекция, сказал суд. Сдача квартиры без уплаты налогов становится опаснее. Власти обкатают новые методы борьбы с серыми зарплатами. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. Про пенсионную реформу. Владимир Путин впервые высказался про пенсионную реформу, рассказав, какой ее вариант его устраивает. заявил про пенсионную реформу:

А депутаты, меж тем, в первом чтении приняли самый жесткий вариант пенсионной реформы.

Что изменится в законопроекте ко второму чтению?

2. Про должную осмотрительность. За ваших контрагентов отвечает инспекция. Так решил суд.

Очень важное решение суда, которое может сыграть важную роль в защите налогоплательщиков от претензий инспекции в работе с однодневками.

3. Про налоги от сдачи квартиры.

Сначала был экспертный материал о том, почему налоговый ад отменяется и ждать тотальных проверок физлиц не стоит.

Но в конце недели власти заявили, что обкатывают на Москве новую систему поиска арендодателей, которые не платят налоги.

И еще налоговики рассказали, когда надо быть ИП при сдаче в аренду недвижимости.

4. Про серые зарплаты: ФНС хочет получить контроль над рынком труда.

Электронные договоры обяжут заключать только в электронном виде.

«Ночной бухгалтер»

За 16 июля: Кто из физлиц и компаний попадет под проверку. Инструкции по отчетности за полугодие;

За 17 июля: У налоговой новые права по блокировке. Революционное решение суда по должной осмотрительности;

За 18 июля: Трудовые договоры обяжут заключать в электронном виде;

За 19 июля: Что в итоге с пенсиями. Сколько заплатят самозанятые. За что заблокирует Сбер;

За 20 июля: Путин высказался о пенсионной реформе. Как прижмут сдающих квартиры.

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