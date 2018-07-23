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Конверты, «физики»-уклонисты и однодневки: новые методы. Поворот в пенсионной реформе. Неделя на «Клерке»

Пенсионная реформа набирает обороты, и Путин рассказал о своем отношении к ней. За контрагентов отвечает инспекция, сказал суд. Сдача квартиры без уплаты налогов становится опаснее. Власти обкатают новые методы борьбы с серыми зарплатами. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. Про пенсионную реформу.

Владимир Путин впервые высказался про пенсионную реформу, рассказав, какой ее вариант его устраивает. заявил про пенсионную реформу:

А депутаты, меж тем, в первом чтении приняли самый жесткий вариант пенсионной реформы.

Что изменится в законопроекте ко второму чтению?

2. Про должную осмотрительность.

За ваших контрагентов отвечает инспекция. Так решил суд.

Очень важное решение суда, которое может сыграть важную роль в защите налогоплательщиков от претензий инспекции в работе с однодневками.

3. Про налоги от сдачи квартиры.

Сначала был экспертный материал о том, почему налоговый ад отменяется и ждать тотальных проверок физлиц не стоит.

Но в конце недели власти заявили, что обкатывают на Москве новую систему поиска арендодателей, которые не платят налоги.

И еще налоговики рассказали, когда надо быть ИП при сдаче в аренду недвижимости.

4. Про серые зарплаты: ФНС хочет получить контроль над рынком труда.

Электронные договоры обяжут заключать только в электронном виде.

«Ночной бухгалтер»

За 16 июля: Кто из физлиц и компаний попадет под проверку. Инструкции по отчетности за полугодие;

За 17 июля: У налоговой новые права по блокировке. Революционное решение суда по должной осмотрительности;

За 18 июля: Трудовые договоры обяжут заключать в электронном виде;

За 19 июля: Что в итоге с пенсиями. Сколько заплатят самозанятые. За что заблокирует Сбер;

За 20 июля: Путин высказался о пенсионной реформе. Как прижмут сдающих квартиры.

Пять главных новостей

  1. За несдачу РСВ налоговая сможет блокировать счета;
  2. Как будем отдыхать в 2019-ом: готов проект переноса выходных дней;
  3. Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении;
  4. Сбербанк блокирует из-за перечисления налогов?
  5. Уставы разрешат сократить до одной-двух страниц.

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Пять важных статей

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Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году

2

Как налоговики ищут жертв для выездных проверок

3

Таблицы от налоговиков для выявления «дробильщиков»: проверьте себя

4

Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

5

Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений

Что обсуждают в блогах компаний

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Блог компании НДФЛка

  1. По дополнительной программе страхования от несчастных случаев получить вычет нельзя;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на пенсионные отчисления;
  3. Минфин рассказал, может ли бабушка получить вычет на обучение внучки.

Блог Владимира Турова

  1. «Охота» на самозанятых: как вывести из тени 25 млн человек (часть 2);
  2. «Добыча» налогов выросла на 58%: как ФНС достигла успеха? (часть 1);
  3. Жалко парня: минус 144 млн. рублей.

Блог ИПБ России

  1. ИПБ России ввел в действие актуализированные и новые программы экзаменов;
  2. Россияне смогут пополнять кредитки на кассах магазинов;
  3. Минфин рассказал, в каких случаях можно изменить учетную политику в середине года.

Блог компании «Такснет»

  1. Для применяющих УСН «доходы» отменят отчетность?
  2. Правительство предложит механизм выведения зарплат из «серой» экономики;
  3. Рукописи не горят!?
  4. Минфин планирует освободить от штрафов неумышленно опоздавших с перечислением налогов.

Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»

  1. Вебинар. Кассы, чеки и штрафы: как делать нельзя?
  2. Магазин приложений для бухгалтера;
  3. Бизнес на ЧМ-2018: кто выиграл.

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

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Аноним
, Пенза
"Вчера мы хоронили двух марксистов,

Мы их не накрывали кумачом, -

Один из них был правым уклонистом,

Второй - как оказалось, ни при чём."

В. Высоцкий
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