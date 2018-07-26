«Ночной бухгалтер». Кому грозит «уголовка» из-за пенсионной реформы. МРОТ в 2019 году

Не нравится пенсионная реформа? А придется полюбить. Бухгалтеры пытаются защититься от платежей «физиков», приводящим к проблемам с онлайн-кассами. У кого справедливей налоговая система: у России или у США? Минтруд готовится утвердить новый МРОТ. Главное за сегодня.

Все должны любить пенсионную реформу

Как нас заставить полюбить повышение пенсионного возраста? Минтруд думал-думал и придумал уголовную ответственность для работодателей, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста.

Что еще сделают, чтобы пожилые подольше оставались на работе?

Из-за пенсионной реформы пострадал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Нет, он конечно, сам подал в отставку. Но мало кто сомневается, что это из-за того, что на голосовании по реформе он отсутствовал, был на больничном.

А еще Минфин рассказал, когда пенсию обложат налогом.

Опять про 54-ФЗ

Вчера вышла кассовая во всех смыслах статья: «Новые правила 54-ФЗ: „физик“ рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк».

Сегодня разместили комментарий налоговика к поправкам.

Бухгалтеры спорят, как застраховаться от «шальных» платежей, поступивших на счет от какого-нибудь физлица. Что придумали коллеги?

У нас и у них

Сегодня сравнивали налоги в США и России.

Вечная тема.

Нужна ли нам прогрессивная шкала и другая степень ответственности за неуплату НДФЛ?

МРОТ

Минтруд готовится утвердить МРОТ на 2019 год.

Сейчас «минималка» 11163 руб., в следующем году, вероятнее всего, будет 11280 руб.

Считать НДС и налог на прибыль кассовым методом

В Минфин поступило предложение: платить налоги не по факту подписания актов, а пропорционально поступившей оплате.

Такая идея Минфину не нравится.

Чиновники боятся, что новые правила вызовут мошенничества.

Ваша предпредпредпенсионная редакция

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