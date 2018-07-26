«Ночной бухгалтер». Кому грозит «уголовка» из-за пенсионной реформы. МРОТ в 2019 году

Не нравится пенсионная реформа? А придется полюбить. Бухгалтеры пытаются защититься от платежей «физиков», приводящим к проблемам с онлайн-кассами. У кого справедливей налоговая система: у России или у США? Минтруд готовится утвердить новый МРОТ. Главное за сегодня.
Все должны любить пенсионную реформу
Как нас заставить полюбить повышение пенсионного возраста? Минтруд думал-думал и придумал уголовную ответственность для работодателей, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста.
Что еще сделают, чтобы пожилые подольше оставались на работе?
Из-за пенсионной реформы пострадал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Нет, он конечно, сам подал в отставку. Но мало кто сомневается, что это из-за того, что на голосовании по реформе он отсутствовал, был на больничном.
А еще Минфин рассказал, когда пенсию обложат налогом.
Опять про 54-ФЗ
Вчера вышла кассовая во всех смыслах статья: «Новые правила 54-ФЗ: „физик“ рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк».
Сегодня разместили комментарий налоговика к поправкам.
Бухгалтеры спорят, как застраховаться от «шальных» платежей, поступивших на счет от какого-нибудь физлица. Что придумали коллеги?
У нас и у них
Сегодня сравнивали налоги в США и России.
Вечная тема.
Нужна ли нам прогрессивная шкала и другая степень ответственности за неуплату НДФЛ?
МРОТ
Минтруд готовится утвердить МРОТ на 2019 год.
Сейчас «минималка» 11163 руб., в следующем году, вероятнее всего, будет 11280 руб.
Считать НДС и налог на прибыль кассовым методом
В Минфин поступило предложение: платить налоги не по факту подписания актов, а пропорционально поступившей оплате.
Такая идея Минфину не нравится.
Чиновники боятся, что новые правила вызовут мошенничества.
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