«Ночной бухгалтер». Аудиторы теперь опасны. Адвокаты жалуются на ФНС в Генпрокуратуру

Попрощались с аудиторской тайной. Восхитились адвокатами, которые выступили против налоговой службы. Посмеялись (сквозь слезы) над псевдозаботой о будущих пенсионерах. Расстроились, что на кадровиков ляжет дополнительная нагрузка по трудовым книжкам. Картина дня в «НБ».

Главное: про аудиторскую тайну и протест адвокатов

То, чем много лет пугали, свершилось. Фактически, аудиторской тайны больше нет. Путин подписан закон, по которому налоговики получили право запрашивать у аудиторов документы и информацию по клиентам.

Посмотрите, данные по каким периодам аудиторы обязаны передать инспекторам.

Адвокатов пока подобными законами не трогают. Но вот письма налоговиков начали их волновать.

Недавно налоговики выпустили письмо, где сказали, что если в инспекцию прийти вместе с адвокатом — компанию запишут в однодневки. Адвокаты написали на это письмо ФНС жалобу в Генпрокуратуру.

Про заботу о пенсионерах

Бюджет на трехлетний период скорректирован.

Владимир Туров проанализировал изменения: «Почему денег становится почти на 2 трлн рублей больше, а при этом уменьшается объем ассигнований по направлению развития пенсионной системы? Всего-навсего на 51 млрд 481 млн 800 тыс. руб... Наверное, так надо».

На кого потратят вместо пенсионеров?

В Москве прошли первые официальные митинги против повышения пенсионного возраста.

Вот математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госдумы.

Ну, и ожидаемое: в референдуме о повышении пенсионного возраста ЦИК отказал. Посмейтесь над формулировками отказа.

Про общение с ПФР С 1 января 2020 года все работодатели будут передавать данные о сотрудниках в ПФР онлайн. Но бумажные трудовые книжки нужно будет вести обязательно до 2027 года. И только потом электронные трудовые полностью вытеснят бумагу. Бухгалтеры не рады: двойная нагрузка по кадровым документам никому не нужна.

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