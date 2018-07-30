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Статьи для бухгалтера

С пенсий надо заплатить налог. ККТ и расчеты физлиц. Цены вырастут из-за НДС. Неделя на «Клерке»

Бухгалтеры не до конца понимают, когда нужна ККТ, если рассчитывается физлицо. Инспекторы активно ищут арендодателей, которые сдают жилье и не платят налоги. С некоторых пенсий надо заплатить НДФЛ, предупредил Минфин. Из-за повышения НДС вырастут цены, и не на два процента точно. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк.

Разбираем один из самых запутанных вопросов.

Как налоговики комментируют поправки в 54-ФЗ?

2. Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры.

Итак, про выявление владельцев квартир, которые (ай-ай-ай) не платят налоги.

3. Когда пенсию обложат налогом.

В общем случае пенсионеры не платят НДФЛ с дохода в виде пенсии. Однако иногда заплатить налог все-таки придется, рассказал Минфин.

Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию? У многих россиян в лучшем случае остаются «свободными» 5-10 тысяч в месяц. Хватит ли такой суммы, чтобы накопить на пенсию самостоятельно?

4. Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %.

Попросили эксперта на цифрах расписать последствия налоговой реформы.

«Ночной бухгалтер»

За 23 июля: Новый штраф для работодателей. Референдум про повышение пенсионного возраста;

За 24 июля: Что сегодня по налогам приняли в Думе. Крупная зачистка из-за онлайн-касс;

За 25 июля: Для тех, кто запутался в поправках в 54-ФЗ;

За 26 июля: Кому грозит «уголовка» из-за пенсионной реформы. МРОТ в 2019 году;

За 27 июля: Объявили всероссийскую налоговую профилактику. От однодневок.

Пять главных новостей

  1. Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ;
  2. Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян;
  3. Банки вводят ограничения на переводы юрлиц?
  4. СЗВ-М предлагают отменить;
  5. Для работодателей введут штраф за отказ перечислять зарплату в выбранный сотрудником банк.

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  2. Потапенко и Туров: про бизнес, власть и деньги;
  3. Борьба с обналом: как очистить экономику и разорить бизнес (часть 3).

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