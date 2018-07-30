С пенсий надо заплатить налог. ККТ и расчеты физлиц. Цены вырастут из-за НДС. Неделя на «Клерке»

Бухгалтеры не до конца понимают, когда нужна ККТ, если рассчитывается физлицо. Инспекторы активно ищут арендодателей, которые сдают жилье и не платят налоги. С некоторых пенсий надо заплатить НДФЛ, предупредил Минфин. Из-за повышения НДС вырастут цены, и не на два процента точно. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк.
Разбираем один из самых запутанных вопросов.
Как налоговики комментируют поправки в 54-ФЗ?
2. Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры.
Итак, про выявление владельцев квартир, которые (ай-ай-ай) не платят налоги.
В общем случае пенсионеры не платят НДФЛ с дохода в виде пенсии. Однако иногда заплатить налог все-таки придется, рассказал Минфин.
4. Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %.
Попросили эксперта на цифрах расписать последствия налоговой реформы.
«Ночной бухгалтер»
За 23 июля: Новый штраф для работодателей. Референдум про повышение пенсионного возраста;
За 24 июля: Что сегодня по налогам приняли в Думе. Крупная зачистка из-за онлайн-касс;
За 25 июля: Для тех, кто запутался в поправках в 54-ФЗ;
За 26 июля: Кому грозит «уголовка» из-за пенсионной реформы. МРОТ в 2019 году;
За 27 июля: Объявили всероссийскую налоговую профилактику. От однодневок.
Пять главных новостей
- Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ;
- Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян;
- Банки вводят ограничения на переводы юрлиц?
- СЗВ-М предлагают отменить;
- Для работодателей введут штраф за отказ перечислять зарплату в выбранный сотрудником банк.
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