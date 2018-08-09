«Ночной бухгалтер». Налоговики станут дознавателями. Рэпак от Сбербанка

Налоговикам НК не закон — особенно, когда речь о том, чтобы отказать в приеме отчетности. Инспекторы трактуют 54-ФЗ кто во что горазд. Сбербанк выпускает клипы вместе с Black Star. Фееричная картина дня в «НБ».
Феерическое письмо ФНС
Или новая эра в принятии отчетности.
В нарушение НК и здравого смысла налоговики выпустили разъяснение про прием деклараций, которое поразило экспертов.
Один из них сегодня рассказал, почему налоговики фактически становятся дознавателями.
Кто о чем, а мы снова про онлайн-кассы
Сегодня еще два материала про 54-ФЗ.
Один — непонятный. Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта.
Второй — позитивный. Причем, от налоговиков. Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников?
Рок мертв
Туда ему и дорога, решили, видимо, в Сбербанке. Не до рока вообще-то: из-за информации о новых санкциях США акции Сбера упали на 5,5 %.
Поэтому банк вместе с Black Star (проект Тимати — помните такого?) решил воздействовать на молодежь хайповыми ритмами. Ему нужно больше клиентов от 14 до 21 года.
Им, по замыслу Сбербанка, должно понравиться это:
Сегодня на фоне серьезных биржевых новостей от пресс-службы Сбербанка исходит странная активность: то рейтинг «безналичности» регионов (да-да, это их термин), то слащавые клипы.
Что еще
— Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах.
Вы должны знать номера автомобилей ваших поставщиков, паспортные данные их сотрудников.
Ваша роковая редакция
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.