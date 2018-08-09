«Ночной бухгалтер». Налоговики станут дознавателями. Рэпак от Сбербанка

Налоговикам НК не закон — особенно, когда речь о том, чтобы отказать в приеме отчетности. Инспекторы трактуют 54-ФЗ кто во что горазд. Сбербанк выпускает клипы вместе с Black Star. Фееричная картина дня в «НБ».

Феерическое письмо ФНС

Или новая эра в принятии отчетности.

В нарушение НК и здравого смысла налоговики выпустили разъяснение про прием деклараций, которое поразило экспертов.

Один из них сегодня рассказал, почему налоговики фактически становятся дознавателями.

Кто о чем, а мы снова про онлайн-кассы

Сегодня еще два материала про 54-ФЗ.

Один — непонятный. Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта.

Второй — позитивный. Причем, от налоговиков. Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников?

Рок мертв

Туда ему и дорога, решили, видимо, в Сбербанке. Не до рока вообще-то: из-за информации о новых санкциях США акции Сбера упали на 5,5 %.

Поэтому банк вместе с Black Star (проект Тимати — помните такого?) решил воздействовать на молодежь хайповыми ритмами. Ему нужно больше клиентов от 14 до 21 года.

Им, по замыслу Сбербанка, должно понравиться это:

Сегодня на фоне серьезных биржевых новостей от пресс-службы Сбербанка исходит странная активность: то рейтинг «безналичности» регионов (да-да, это их термин), то слащавые клипы.

Что еще

— Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах.

Вы должны знать номера автомобилей ваших поставщиков, паспортные данные их сотрудников.

Забавно и правдиво.

И передадут в ФСБ.

Изменения в правилах о штрафах за ошибки в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Ваша роковая редакция

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.