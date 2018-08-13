«Ночной бухгалтер». Государственные пенсии могут отменить

Раз столько недовольства из-за пенсионной реформы, может, ну их, эти пенсии? Минфину нравится, если бизнес делится добровольно, но заставлять никого не собирается. Главное за сегодня.

Пенсионную систему продолжают раздирать идеями

Сегодня отличился председатель Госдумы Вячеслав Володин:

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».

А Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством:

Пенсионные баллы тоже властей не устраивают.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что от этой системы надо отказываться. Ее поддержали эксперты.

Какую систему предлагают взамен?

Для тех, у кого мало времени

За 10 минут — обо всем за прошлую неделю. Наш традиционный обзор:

Инструкции для бухгалтера

Вышла серия статей по учету:

— Порядок отнесения на расходы стоимости земельных участков, полученных в результате разделения;

— НДС при продаже исключительных прав на товарный знак;

— Учет затрат на ремонт основных средств: проводки;

— О стандартах бухучета «Учетная политика» и «События после отчетной даты»;

— Как учитывать в составе основных средств демонстрационные и тестовые автомобили.

«Бизнесмены, которые делятся с государством в добровольном порядке»

Минфину не нужны сверхдоходы бизнеса, чтобы восполнить казну из-за падения рубля, успокоил министр финансов Антон Силуанов:

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем».

С чего сыр-бор? Помощник Президента России Андрей Белоусов предложил, чтобы предприятия, которые получили допдоход от ослабления курса рубля, поделились.

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