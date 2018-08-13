Новые правила проверки контрагентов. Подотчетники с ККТ. Аннулирование отчетности. Неделя на «Клерке»

Ради должной осмотрительности будьте добры знать паспортные данные не только директора контрагента, но и его сотрудников. И еще их квалификацию и график работы. Обналичке конец из-за нового НДС. Налоговики наплевали на НК и собираются аннулировать отчетность. Подотчетникам нужна ККТ. Но это не точно. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Насколько реально вырастет НДС, и как изменится налоговая нагрузка?

А что мы вообще знаем про НДС?

Вы должны знать номера автомобилей ваших поставщиков, паспортные данные их сотрудников. Что еще — расскажем.

«Ночной бухгалтер»

За 6 августа: Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ;

За 7 августа: Почему обналичка станет еще опаснее;

За 8 августа: Позитивные новости про налоговые проверки, НДФЛ и пенсионную реформу;

За 9 августа: Налоговики станут дознавателями. Рэпак от Сбербанка;

За 10 августа: Новое в уголовке и штрафах для работодателей, МРОТ и вычетах НДФЛ.

Семь главных новостей

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