Новые правила проверки контрагентов. Подотчетники с ККТ. Аннулирование отчетности. Неделя на «Клерке»

Ради должной осмотрительности будьте добры знать паспортные данные не только директора контрагента, но и его сотрудников. И еще их квалификацию и график работы. Обналичке конец из-за нового НДС. Налоговики наплевали на НК и собираются аннулировать отчетность. Подотчетникам нужна ККТ. Но это не точно. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. НДС 20%: что будет с вычетами и возмещениями в 2019 году.
Насколько реально вырастет НДС, и как изменится налоговая нагрузка?
А что мы вообще знаем про НДС?
2. Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах.
Вы должны знать номера автомобилей ваших поставщиков, паспортные данные их сотрудников. Что еще — расскажем.
3. Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности.
Налоговые инспекции, видимо, совсем скоро будут дублировать функции органов дознания.
А вот еще одно — противоположное...
«Ночной бухгалтер»
За 6 августа: Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ;
За 7 августа: Почему обналичка станет еще опаснее;
За 8 августа: Позитивные новости про налоговые проверки, НДФЛ и пенсионную реформу;
За 9 августа: Налоговики станут дознавателями. Рэпак от Сбербанка;
За 10 августа: Новое в уголовке и штрафах для работодателей, МРОТ и вычетах НДФЛ.
Семь главных новостей
- Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ;
- Новый социальный вычет появится по поручению Путина;
- Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника;
- ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум;
- Мобильные банки под угрозой: количество троянов-взломщиков выросло в разы;
- ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых;
- Хорошие новости. Налоговых агентов по НДФЛ будут меньше штрафовать.
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