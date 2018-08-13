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Статьи для бухгалтера

Новые правила проверки контрагентов. Подотчетники с ККТ. Аннулирование отчетности. Неделя на «Клерке»

Ради должной осмотрительности будьте добры знать паспортные данные не только директора контрагента, но и его сотрудников. И еще их квалификацию и график работы. Обналичке конец из-за нового НДС. Налоговики наплевали на НК и собираются аннулировать отчетность. Подотчетникам нужна ККТ. Но это не точно. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. НДС 20%: что будет с вычетами и возмещениями в 2019 году.

Насколько реально вырастет НДС, и как изменится налоговая нагрузка?

А что мы вообще знаем про НДС?

2. Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах.

Вы должны знать номера автомобилей ваших поставщиков, паспортные данные их сотрудников. Что еще — расскажем.

3. Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности.

Налоговые инспекции, видимо, совсем скоро будут дублировать функции органов дознания.

4. Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ.

Очередное письмо на тему применения ККТ при осуществлении расходов взбудоражило бухгалтерское сообщество.

А вот еще одно — противоположное...

«Ночной бухгалтер»

За 6 августа: Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ;

За 7 августа: Почему обналичка станет еще опаснее;

За 8 августа: Позитивные новости про налоговые проверки, НДФЛ и пенсионную реформу;

За 9 августа: Налоговики станут дознавателями. Рэпак от Сбербанка;

За 10 августа: Новое в уголовке и штрафах для работодателей, МРОТ и вычетах НДФЛ.

Семь главных новостей

  1. Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ;
  2. Новый социальный вычет появится по поручению Путина;
  3. Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника;
  4. ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум;
  5. Мобильные банки под угрозой: количество троянов-взломщиков выросло в разы;
  6. ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых;
  7. Хорошие новости. Налоговых агентов по НДФЛ будут меньше штрафовать.

Бухпуши

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Пять важных статей

1

С 10 августа 2018 новая обязанность работодателей по иностранцам: штраф от 400 тыс. за одного сотрудника

2

Скоро вы получите уведомление на уплату налогов. Узнайте, что в нем изменилось

3

«Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

4

Что важного сказал Минфин про НДС, налог на прибыль, взносы и НДФЛ

5

Что бухгалтеру нужно знать о налоговых оговорках в договорах

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Блог компании НДФЛка

  1. Минфин требует удерживать НДФЛ у всех при покупках по низким ценам? Это не так;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на лечение;
  3. Вычет на отделку: когда можно получить.

Блог Владимира Турова

  1. Потапенко и Туров: «Бизнесмены — это расходный материал»;
  2. Малому бизнесу: как получить кредит и снизить риски отказов;
  3. Как ввести активы в компанию в безналоговом режиме.

Блог ИПБ России

  1. ФАС: повышение НДС окажет влияние на стоимость бензина, но дестабилизации не будет;
  2. ФНС опубликовала новые рекомендованные форматы бухгалтерской отчетности;
  3. Прогрессивной шкале НДФЛ быть?

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