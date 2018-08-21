«Ночной бухгалтер». Много важных новостей про пенсионную реформу. Или «страна на грани»

Сегодня в Думе прошли парламентские слушания по пенсионному законодательству. Собрались важные люди, чтобы объяснить вам, почему вы должны выйти на пенсию на несколько лет позже.

Как жизнь пенсионеров улучшилась в три раза

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на грани (?! — к слову, сегодня на «Клерке» разместили статью «Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше»).

Кудрин призвал увеличить пенсии до уровня 60-70% от зарплаты.

Но этого не достичь без повышения пенсионного возраста.

Сегодня у пенсионеров в стране низкие социальные выплаты, а коэффициент замещения составляет 33%.

«Переход от нормальной зарплаты к трети от неё — большой вызов, шок для человека. За первые десять лет „нулевых“ пенсии выросли в реальном выражении в три раза, и в три раза улучшился уровень жизни пенсионеров», — заявил Кудрин. Но потом пошла стагнация.

Как еще Кудрин убеждал в необходимости повышения пенсионного возраста?

Еще Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих.

Профсоюзы, вы что?

Позиция профсоюзов, мягко говоря, удивила.

Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков считает, что решать вопрос о пенсионном возрасте на референдуме некорректно — это слишком тонкий вопрос для плебисцита.

И как он предлагает определяться с изменениями?

Другие варианты реформы не нужны

Если профсоюзы поразили, то Минтруд ожидаемо торопит с пенсионной реформой.

А другие ее варианты чиновникам не нужны.

Какую пенсию пообещал министр Максим Топилин к 2024 году?

Не про пенсии

— Уголовки по экономическим статьям должно быть меньше;

— Банк «Авангард» случайно отрезали от интернета;

— Люди в поисках баланса. Евгения Смагина: «НДС 18% обратно, 54-ФЗ долой, и несколько лет ничего не менять в НК! Мечты — такие мечты»;

— Нетворкинг: кому нужна толпа посредников в обналичке.

Ваша категорично против повышения пенсионного возраста редакция

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