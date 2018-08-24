«Ночной бухгалтер». Снова важное от ФНС про выплаты физлицам и ККТ. Серьезный выпуск

Нас заругали за картинки к «Ночному бухгалтеру» и за то, что мы сетуем на большие штрафы за сорняки — мол, мы юмористический журнал. Как говорится, не мы такие, а жизнь такая. Но давайте для разнообразия сегодня «НБ» будет без иронии и прикольных картинок. Побудем серьезными, в честь бухгалтерского учета.

Про 54-ФЗ

Откровенно говоря, новое письмо ФНС про применение ККТ при выплатах физлицам действительно заставляет серьезно задуматься.

В письме № АС-4-20/15707 от 14.08.2018 налоговики говорят: если вы приобрели у физлица услугу за наличные, то ККТ не нужен, а вот если вы приобрели товар — то ККТ нужен. Почему? На этот вопрос в письме ответа нет.

Разбирайтесь, когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ.

Про блокировки счетов

Росфинмониторинг выпустил письмо № 55 от 30.07.2018, в котором рассказал, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.

Разобрали самое главное.

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