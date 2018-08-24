«Ночной бухгалтер». Снова важное от ФНС про выплаты физлицам и ККТ. Серьезный выпуск

Нас заругали за картинки к «Ночному бухгалтеру» и за то, что мы сетуем на большие штрафы за сорняки — мол, мы юмористический журнал. Как говорится, не мы такие, а жизнь такая. Но давайте для разнообразия сегодня «НБ» будет без иронии и прикольных картинок. Побудем серьезными, в честь бухгалтерского учета.
Про 54-ФЗ
Откровенно говоря, новое письмо ФНС про применение ККТ при выплатах физлицам действительно заставляет серьезно задуматься.
В письме № АС-4-20/15707 от 14.08.2018 налоговики говорят: если вы приобрели у физлица услугу за наличные, то ККТ не нужен, а вот если вы приобрели товар — то ККТ нужен. Почему? На этот вопрос в письме ответа нет.
Разбирайтесь, когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ.
Про блокировки счетов
Росфинмониторинг выпустил письмо № 55 от 30.07.2018, в котором рассказал, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.
Про наличные средства
Самый больной вопрос всех предпринимателей — поэтому статьи об этом выпускаем регулярно.
Как превращают безнал на счету ООО или ИП в наличность на руках?
Про медосмотры
Если у бухгалтера нет медосмотра, руководителю выпишут штраф.
Трудовые инспекторы назначили 15 тыс руб. штрафа.
Про странное
Вот вы ругаетесь на наши заголовки, а мы не виноваты. Подборка сюра:
1. Из-за пенсионной реформы предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей.
2. Стивен Сигал стал российским предпринимателем.
3. Саратовский ФСС разобрал цвета зарплаты. Мы бы хотели пошутить про «50 оттенков серого», но нельзя, мы пообещали быть серьезными.
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