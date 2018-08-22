«Ночной бухгалтер». Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк

О повышении пенсионного возраста — в некрасовском стиле, горькими стихами. Центры занятости ждут сведений о возрастных сотрудниках. Компании стали сокращать целые бухгалтерские подразделения. А власти, которые не справляются с сорняками, решили штрафовать владельцев земельных участков. Главное за сегодня.

Стонать Россия не велит!

Вчеры в Думе решали судьбу пенсионного возраста.

Разместили обзор о том, что в итоге.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов подытожил по-своему, стихами (вот тут видео):

Какие люди нам нужны:

Умри до пенсии, товарищ!

Спаси бюджет своей страны!



Паши как вол, пока не сдохнешь,

Плати налоги и кредит.

Терпи, молчи. Ну что ты стонешь?

Стонать Россия не велит!



Согнись под грузом неотложных

И для державы важных дел.

Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,

Чтоб стать обузой не успел?



Умри, товарищ, не скучая,

На стройке или в борозде!

Запомни: отдых развращает!

А смерть достойная — в труде!

Жириновский назвал стихотворение вредным и предложил проверить его автора.

Отчитайтесь о предпенсионерах

В Роструде предупредили, что каждый сигнал в трудовую инспекцию от сотрудника старше 50 лет станет поводом для выездной проверки.

Центры занятости уже отреагировали на сигнал сверху и начали трясти работодателей.

ЦЗН ежеквартально хочет видеть у себя отчет о количестве сотрудников-предпенсионеров.

Посмотрите, какие письма центры начали рассылать работодателям.

Трудинспекторы уже тоже проверяют, как соблюдаются права возрастных сотрудников.

Инструкции для бухгалтеров

Свежая порция справочных материалов:

— График рабочего времени на месяц: образец;

— Безнадежные долги: как правильно списать;

— Как выгодно оформить больничный в 2018 году: 5 советов от ФСС.

Каких бухгалтеров начали сокращать

Говорили о перспективах профессии. Автор поделился реальными историями сокращений целых бухгалтерских подразделений.

Бухгалтерский учет, по мнению акционеров, не приносит добавленной стоимости бизнесу, а только является источником затрат, от которого нужно избавляться. Какие операции автоматизируют, увольняя бухгалтеров?

И еще один штраф

Власти Подмосковья сильно запустили распространение опасного растения — борщевика. Но найти крайнего просто. И поэтому областные власти решили: если на вашем земельном участке завелся этот сорняк, а вы его не уничтожили (а это не так просто), заплатите как юрлицо штраф до миллиона рублей.

А сколько заплатят дачники?

И на десерт новый банковский перл: банки стали решать, нравится им контрагент клиента или нет.

Ваша осторожная с борщевиками редакция

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