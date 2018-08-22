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Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк

О повышении пенсионного возраста — в некрасовском стиле, горькими стихами. Центры занятости ждут сведений о возрастных сотрудниках. Компании стали сокращать целые бухгалтерские подразделения. А власти, которые не справляются с сорняками, решили штрафовать владельцев земельных участков. Главное за сегодня.

Стонать Россия не велит!

Вчеры в Думе решали судьбу пенсионного возраста.

Разместили обзор о том, что в итоге.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов подытожил по-своему, стихами (вот тут видео):

Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ!
Спаси бюджет своей страны!

Паши как вол, пока не сдохнешь,
Плати налоги и кредит.
Терпи, молчи. Ну что ты стонешь?
Стонать Россия не велит!

Согнись под грузом неотложных
И для державы важных дел.
Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,
Чтоб стать обузой не успел?

Умри, товарищ, не скучая,
На стройке или в борозде!
Запомни: отдых развращает!
А смерть достойная — в труде!

Жириновский назвал стихотворение вредным и предложил проверить его автора.

Отчитайтесь о предпенсионерах

В Роструде предупредили, что каждый сигнал в трудовую инспекцию от сотрудника старше 50 лет станет поводом для выездной проверки.

Центры занятости уже отреагировали на сигнал сверху и начали трясти работодателей.

ЦЗН ежеквартально хочет видеть у себя отчет о количестве сотрудников-предпенсионеров.

Посмотрите, какие письма центры начали рассылать работодателям.

Трудинспекторы уже тоже проверяют, как соблюдаются права возрастных сотрудников.

Инструкции для бухгалтеров

Свежая порция справочных материалов:

— График рабочего времени на месяц: образец;

— Безнадежные долги: как правильно списать;

— Как выгодно оформить больничный в 2018 году: 5 советов от ФСС.

Каких бухгалтеров начали сокращать

Говорили о перспективах профессии. Автор поделился реальными историями сокращений целых бухгалтерских подразделений.

Бухгалтерский учет, по мнению акционеров, не приносит добавленной стоимости бизнесу, а только является источником затрат, от которого нужно избавляться.

И еще один штраф

Власти Подмосковья сильно запустили распространение опасного растения — борщевика. Но найти крайнего просто. И поэтому областные власти решили: если на вашем земельном участке завелся этот сорняк, а вы его не уничтожили (а это не так просто), заплатите как юрлицо штраф до миллиона рублей.

А сколько заплатят дачники?

И на десерт новый банковский перл: банки стали решать, нравится им контрагент клиента или нет.

Ваша осторожная с борщевиками редакция

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