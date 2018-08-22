«Ночной бухгалтер». Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк

О повышении пенсионного возраста — в некрасовском стиле, горькими стихами. Центры занятости ждут сведений о возрастных сотрудниках. Компании стали сокращать целые бухгалтерские подразделения. А власти, которые не справляются с сорняками, решили штрафовать владельцев земельных участков. Главное за сегодня.
Стонать Россия не велит!
Вчеры в Думе решали судьбу пенсионного возраста.
Разместили обзор о том, что в итоге.
Глава «Справедливой России» Сергей Миронов подытожил по-своему, стихами (вот тут видео):
Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ!
Спаси бюджет своей страны!
Паши как вол, пока не сдохнешь,
Плати налоги и кредит.
Терпи, молчи. Ну что ты стонешь?
Стонать Россия не велит!
Согнись под грузом неотложных
И для державы важных дел.
Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,
Чтоб стать обузой не успел?
Умри, товарищ, не скучая,
На стройке или в борозде!
Запомни: отдых развращает!
А смерть достойная — в труде!
Жириновский назвал стихотворение вредным и предложил проверить его автора.
Отчитайтесь о предпенсионерах
В Роструде предупредили, что каждый сигнал в трудовую инспекцию от сотрудника старше 50 лет станет поводом для выездной проверки.
Центры занятости уже отреагировали на сигнал сверху и начали трясти работодателей.
ЦЗН ежеквартально хочет видеть у себя отчет о количестве сотрудников-предпенсионеров.
Посмотрите, какие письма центры начали рассылать работодателям.
Трудинспекторы уже тоже проверяют, как соблюдаются права возрастных сотрудников.
Инструкции для бухгалтеров
Свежая порция справочных материалов:
— График рабочего времени на месяц: образец;
— Безнадежные долги: как правильно списать;
— Как выгодно оформить больничный в 2018 году: 5 советов от ФСС.
Каких бухгалтеров начали сокращать
Говорили о перспективах профессии. Автор поделился реальными историями сокращений целых бухгалтерских подразделений.
Бухгалтерский учет, по мнению акционеров, не приносит добавленной стоимости бизнесу, а только является источником затрат, от которого нужно избавляться.
И еще один штраф
Власти Подмосковья сильно запустили распространение опасного растения — борщевика. Но найти крайнего просто. И поэтому областные власти решили: если на вашем земельном участке завелся этот сорняк, а вы его не уничтожили (а это не так просто), заплатите как юрлицо штраф до миллиона рублей.
И на десерт новый банковский перл: банки стали решать, нравится им контрагент клиента или нет.
Ваша осторожная с борщевиками редакция
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