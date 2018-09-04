«Ночной бухгалтер». Как не стать неплательщиком нового налога. Новые проблемы с директорами-пенсионерами

Налоговики сами до конца не разобрались в новых правилах 54-ФЗ. Стать неплательщиком нового налога с 2020 года просто, поэтому надо готовиться к нему уже сейчас. ПФР продолжает доставать из-за директоров-пенсионеров. Будьте осторожней с 5000-ми купюрами. Главное за сегодня.

Нужна ли ККТ при возврате беспроцентного займа учредителю?

ФНС и Минфин еще не определились с правилами применения ККТ по займам и кредитам.

Есть чиновники УФНС, которые считают, что ККТ не нужна.

Большая статья про новые правила 54-ФЗ тут.

Налог новый, экологический

Очень обстоятельный материал о том, что нового будем платить с 2020 года.

Автор разбирает, к чему готовиться уже сейчас, и как не стать налогоплательщиком экологического налога с негативными последствиями.

Очередное закручивание гаек по директорам-пенсионерам

ПФР отменяет индексацию пенсии директору ООО, на которого не сдавалась СЗВ-М.

Недавно пенсионщики стали настаивать на сдаче СЗВ-М на директора-единственного учредителя ООО, которому не начисляется зарплата.

Однако даже если компания не сдает СЗВ-М, это не значит, что ПФР оставит директора-пенсионера в покое. Ведь директор фигурирует в ЕГРЮЛ.

Посетительница нашего форума рассказала, что ПФР грозит взыскать с пенсионерки-гендиректора «нулевки» всю переплату пенсии с 2016 года. В настоящее время женщине уже прекратили выплачивать социальную доплату.

Какие-то непонятные новости про 5000-е купюры

Банки подготовились к вбросу фальшивых 5000-х купюр, отключив их прием банкоматами.

Некоторые банки ограничили возможность приема своими банкоматами купюр достоинством 5000 рублей.

Речь об аппаратах, имеющих старые устройства для проверки банкнот на подделку.

Еще важное

— Какие изменения ждут налогоплательщиков НДС с 1 октября;

— Эксперт критикует планы властей по введению уголовки за увольнение пожилых. Он считает, это вообще отпугнет работодателей от приема немолодых сотрудников.

— Блокировка счёта и налоговые платежи: важные поправки в НК.

Пять причин, чтобы ваша оптимизация была безопасной

Партнер «НБ» рассказывает о новых пугающих моментах:

С 2018 г. частные бухгалтеры и бухгалтерские фирмы должны «следить» за своими клиентами; Банки считают все ваши налоги, появились новые документы по контролю НДС и зарплатных налогов, взносов; Каждое предприятие будет отражено ФНС в разделе «Прозрачный бизнес», и, возможно, как проблемное; Готов законопроект по увеличению пенсий для тех, кто помогает раскрывать схемы. Не только собственники, но и юристы, главбухи несут ответственность по долгам предприятия.

О преодолении этих проблем рассказывает известный лектор Эльвира Митюкова на своем семинаре «Законные варианты оптимизации бизнеса: более 60 схем» 24-25 сентября в Москве (БЦ «Москва-Сити»), 29-30 октября в Санкт-Петербурге (Radisson Sonya).

Подробная программа и регистрация >>

И еще посмотрите про семинар 1-2 октября: «Отчетность за 9 месяцев 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата».

Ваша плохого не посоветующая редакция