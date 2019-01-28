«Ночной бухгалтер». Налоговики вызывают «физиков», чтобы узнать про средства на крупные покупки

Началось. Налоговая вступила в новый этап борьбы за обеление доходов граждан.

Проверки граждан набирают обороты

Налоговики вызывают «физиков» на комиссии из-за покупки авто.

Маленький официальный доход, но позволили себе иномарку — будьте добры прийти в инспекцию и объясниться.

А еще налоговики требуют списки студентов, которые снимают квартиры. Чтобы отловить арендодателей.

Налетай, не скупись

Покупай персональные данные.

Гражданам предложат заработать на своих персональных данных. Звучит сюрреалистично.

На продаже «деперсонализированных данных» можно будет заработать от 15 до 60 тыс руб. в год.

Но зато когда вам будут звонить очередные спамеры, вы не сможете возмутиться, откуда у вас их телефон.

Кто их покусал

В России эпидемия тупых предложений чиновников.

То питаться на 3,5 тыс. в месяц, то не получать выплату на ребенка после 30-ти.

На этот раз в Саратове снег учителей заставили чистить.

А в Московской области на предложение взять деньги из бюджета на решение проблем района чиновница заявила: «Вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать?».

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Что с вашим стажем, проверили?

В чем ходят бухгалтеры

Девочковая тема. Обсуждаем, как бухгалтеры одеваются на работу.

И что пора изживать образ бухгалтера с гулькой и в шали.

Мы не такие!

Ваша не такая, а ждет трамвая редакция