«Ночной бухгалтер». Назад в 90-е. На какой беспредел идут налоговики на местах

Налоговики шантажируют директоров, чтобы те доплатили сотни тысяч НДС. Главное за сегодня.
Налоговая ОПГ?
Бухгалтеры жалуются на беспредел в ИФНС.
Судя по рассказам наших подписчиков, в инспекциях процветают маски-шоку с Налоговым кодексом (точнее, с полным наплевательством на него).
Инспекторы угрожают: если не доплатить налог, обещают перекрыть кислород. Например, запугав поставщика компании, чтобы он с ней больше не работал.
Причины, по которым налоговики заставляют доплатить НДС, — разные.
Например, в московской ИФНС инспектор потребовал доплатить НДС потому, что у поставщика товаров фирме был контрагент, у которого в поставщиках была организация с явными признаками помойки (вспомнилась песня «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть...»).
Называют конкретные и немалые суммы. Но «вы же с вашим оборотом легко можете себе это позволить», считают инспекторы.
Для налоговиков статья 54.1 НК РФ стала уродливым карт-бланшем.
Даже в Госдуме задумались о том, что эта норма ущемляет добросовестных налогоплательщиков.
И сегодня в статье для нас юрист рассказал, какие круги ада приходится пройти, чтобы на практике возместить НДС.
ФНС ты что, прекрати уже, а?!
Никогда такого не было. И опять
Изобретательные методы выдачи кредитов, по рассказам людей, появились у «Почта Банка».
Бухгалтеры поделились с нами рассказом человека, который подозревает в сговоре сотрудников «Почты России» и «Почта Банка».
После обращения на почту, на его имя оказалась оформлена кредитка «Почта Банка», о выпуске которой мужчина вовсе не просил.
Рубрика «Тот самый сбой»
Уже дней пять, наверное, не было сообщений о новых косяках программы в налоговой. Мы четприуныли даже.
И вот новая фишка — проблемы с актами сверок: налоговики объявляют НДС и НДФЛ несуществующими налогами.
А справки из ИФНС приходят в нечитаемом xml формате.
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Ваша возмущенная редакция