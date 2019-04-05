Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Назад в 90-е. На какой беспредел идут налоговики на местах

Иллюстрация: Ирина Григорьева / «Клерк»

Налоговики шантажируют директоров, чтобы те доплатили сотни тысяч НДС. Главное за сегодня.

Налоговая ОПГ?

Бухгалтеры жалуются на беспредел в ИФНС.

Судя по рассказам наших подписчиков, в инспекциях процветают маски-шоку с Налоговым кодексом (точнее, с полным наплевательством на него).

Инспекторы угрожают: если не доплатить налог, обещают перекрыть кислород. Например, запугав поставщика компании, чтобы он с ней больше не работал.

Причины, по которым налоговики заставляют доплатить НДС, — разные.

Например, в московской ИФНС инспектор потребовал доплатить НДС потому, что у поставщика товаров фирме был контрагент, у которого в поставщиках была организация с явными признаками помойки (вспомнилась песня «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть...»).

Называют конкретные и немалые суммы. Но «вы же с вашим оборотом легко можете себе это позволить», считают инспекторы.

Для налоговиков статья 54.1 НК РФ стала уродливым карт-бланшем.

Даже в Госдуме задумались о том, что эта норма ущемляет добросовестных налогоплательщиков.

И сегодня в статье для нас юрист рассказал, какие круги ада приходится пройти, чтобы на практике возместить НДС.

ФНС ты что, прекрати уже, а?!

Никогда такого не было. И опять

Изобретательные методы выдачи кредитов, по рассказам людей, появились у «Почта Банка».

Бухгалтеры поделились с нами рассказом человека, который подозревает в сговоре сотрудников «Почты России» и «Почта Банка».

После обращения на почту, на его имя оказалась оформлена кредитка «Почта Банка», о выпуске которой мужчина вовсе не просил.

Рубрика «Тот самый сбой»

Уже дней пять, наверное, не было сообщений о новых косяках программы в налоговой. Мы четприуныли даже.

И вот новая фишка — проблемы с актами сверок: налоговики объявляют НДС и НДФЛ несуществующими налогами.

А справки из ИФНС приходят в нечитаемом xml формате.

Возьмите кредит по сниженной ставке 10,99% в Райффайзенбанке.

Сумму до 300 000 руб. одобряем по паспорту (максимальный лимит — 2 млн. руб.).

Оформление онлайн-заявки и одобрение за 2 минуты.

Ваша возмущенная редакция

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера