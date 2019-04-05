«Ночной бухгалтер». Назад в 90-е. На какой беспредел идут налоговики на местах

Налоговики шантажируют директоров, чтобы те доплатили сотни тысяч НДС. Главное за сегодня.

Налоговая ОПГ?

Бухгалтеры жалуются на беспредел в ИФНС.

Судя по рассказам наших подписчиков, в инспекциях процветают маски-шоку с Налоговым кодексом (точнее, с полным наплевательством на него).

Инспекторы угрожают: если не доплатить налог, обещают перекрыть кислород. Например, запугав поставщика компании, чтобы он с ней больше не работал.

Причины, по которым налоговики заставляют доплатить НДС, — разные.

Например, в московской ИФНС инспектор потребовал доплатить НДС потому, что у поставщика товаров фирме был контрагент, у которого в поставщиках была организация с явными признаками помойки (вспомнилась песня «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть...»).

Называют конкретные и немалые суммы. Но «вы же с вашим оборотом легко можете себе это позволить», считают инспекторы.

Для налоговиков статья 54.1 НК РФ стала уродливым карт-бланшем.

Даже в Госдуме задумались о том, что эта норма ущемляет добросовестных налогоплательщиков.

И сегодня в статье для нас юрист рассказал, какие круги ада приходится пройти, чтобы на практике возместить НДС.

ФНС ты что, прекрати уже, а?!

Ваша возмущенная редакция