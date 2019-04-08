«Ночной бухгалтер». Кому станет проще с онлайн-кассами

В Думе готовят несколько приятных изменений по онлайн-кассам. Бухгалтеры делятся пугающими историями про то, как налоговики требуют доплатить НДС. Главное за сегодня.

Готов хороший проект по ККТ

В Госдуму внесли законопроект, по которому:

Таксопарки и курьерские службы смогут использовать один удаленный кассовый аппарат на всех сотрудников;

Правила формирования чеков при зачете предоплаты изменится;

Применение ККТ в сфере ЖКХ упростят;

Предлагают продлить освобождение от ККТ до 1 июля 2021 года для ИП без работников, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы или услуги.

У проекта очень хорошие шансы на прохождение: его автор Андрей Макаров, глава думского комитета по бюджету и налогам.

Про ККТ у нас сегодня еще пост в блоге: «Когда не все в порядке с кассой». Уроки по мотивам закрытия Плеер.ру.

Обзоры дня

— Недельный про важное:

Новые налоги. Большие проблемы с НДС. Уголовки на главбухов.

— Справочные для бухгалтеров:

Рэкетиры

Так называют налоговиков в комментариях к нашей новости «Налоговая ОПГ? Бухгалтеры жалуются на беспредел в ИФНС». В ней мы рассказали, как в инспекциях с директоров требуют сотни тысяч НДС из-за якобы сомнительных поставщиков контрагентов.

Люди говорят: такое сплошь и рядом.

Вот несколько комментов:

— «У нас после таких угроз и отказа от доплаты налога, документы передали в следственный комитет. СК замучил обысками всех должностных лиц, все офисы и обособки. В итоге, не найдя ничего, просто для устрашения переквалифицировали статус руководителя в обвиняемого и уголовное дело завели. В общем, давили изо всех сил и не стеснялись в угрозах. Мы сдались и доплатили безумные деньги».

— «Нас тоже вызывали в налоговую, за 2-й квартал потребовали 250 тыс., т.к. один наш поставщик оказался в черном списке подозреваемых у налоговиков. Прямым текстом говорили, что назначат выездную, и отдадим в пять раз больше. Директор решил заплатить, хотя мы ничего незаконного никогда не делали. Потом по итогам 3-го квартала история повторилась с другим поставщиком. Потребовали уже 300 тысяч. Решили перейти на УСН. Потеряли часть клиентов. Рэкетиры отвязались. Пока».

— «Мы экспортники, ко всему привыкли: и осмотры, и допросы ежеквартально. Но в последнее время все уж совсем странно. После последнего письма о том, что статус наших поставщиков у них высветился как „неопределенный“ (совсем не поняла, что это значит) и посему мы должны их исключить из вычетов, позвонила и спросила: вы готовы больше 200 человек без работы оставить в нашем небольшом поселке, где особо работы то и нет?».

И завершающим аккордом еще один коммент: «Давным — давно был у нас опыт общения с милицией по пресловутому НДСу. Запомнилась мне фраза тогда, сказанная следователем: «А если кто-то будет умничать, то мы будем беспредельничать...».

Ваша без комментариев редакция