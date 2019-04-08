Большие проблемы с НДС. Уголовки на главбухов. Новые налоги. Неделя на «Клерке»

Мы неспециально, но обзор получился невеселый. НК перекроят: здравствуйте, новые налоги и сборы. В системе контроля налоговиков за НДС гигантская программная ошибка. Уголовных дел на главбухов станет больше, считают эксперты. СНИЛСы перестанут выдавать. Главное за неделю на «Клерке».

1. Россиянам больше не будут давать СНИЛСы;

2. Кого хотят освободить от ККТ. Проект внесен в Думу;

3. Могут ввести маткапитал за первого ребенка;

4. Обновят правила выдачи выписок из ЕГРИП и ЕГРЮЛ;

5. Налоговики сравнивают вашу налоговую нагрузку со среднеотраслевой и находят большие разрывы;

6. Начались проверки по СОУТ.

С декларациями по НДС творится что-то странное. Какие-то нехорошие люди сдают неправильные уточненки, да еще так хитро, что сдать еще одну уточненку уже не представляется возможным. Причем тут № 999?

Два новых налога и три сбора. И еще куча всего.

В 2018 г. в удельный вес возбужденных уголовных дел о налоговых преступлениях составил 50%, тогда как в 2012 г. составлял 14%.