Большие проблемы с НДС. Уголовки на главбухов. Новые налоги. Неделя на «Клерке»

Мы неспециально, но обзор получился невеселый. НК перекроят: здравствуйте, новые налоги и сборы. В системе контроля налоговиков за НДС гигантская программная ошибка. Уголовных дел на главбухов станет больше, считают эксперты. СНИЛСы перестанут выдавать. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Россиянам больше не будут давать СНИЛСы;
2. Кого хотят освободить от ККТ. Проект внесен в Думу;
3. Могут ввести маткапитал за первого ребенка;
4. Обновят правила выдачи выписок из ЕГРИП и ЕГРЮЛ;
5. Налоговики сравнивают вашу налоговую нагрузку со среднеотраслевой и находят большие разрывы;
Темы недели
1. Нашли хитрые схемы с уточненками по НДС: новую сдать уже невозможно.
С декларациями по НДС творится что-то странное. Какие-то нехорошие люди сдают неправильные уточненки, да еще так хитро, что сдать еще одну уточненку уже не представляется возможным. Причем тут № 999?
2. Готовы революционные поправки в Налоговый кодекс.
Два новых налога и три сбора. И еще куча всего.
В 2018 г. в удельный вес возбужденных уголовных дел о налоговых преступлениях составил 50%, тогда как в 2012 г. составлял 14%.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Правительство вводит налог на сладкую газировку?
2. Новые штрафы. Теперь за антипропаганду прививок;
3. На людей массово вешают долги по микрозаймам, которые они не брали;
4. Умер 50-летний родственник? Как получить его пенсию.
«Ночной бухгалтер»
За 1 апреля: Введут два новых налога и три сбора;
За 2 апреля: В системе контроля за НДС нашли серьезный баг;
Важные статьи
1
Как компании оформить отношения с самозанятыми?
2
Что нового в законах ждет нас с апреля
3
Какие круги ада приходится пройти, чтобы на практике возместить НДС
4
Вредные советы по регистрации ООО
5
Серая зарплата. Как налоговая вас найдет?
Что в блогах
1
Пени в отсутствии недоимки — невероятно, но факт!
2
Какие НКО в 2019 году имеют право на применение пониженных тарифов взносов
3
Taxadvisor weekly: недельный обзор про налоги
4
Сверка расчетов как инструмент контроля обязательств
5
Дробление бизнеса «по-московски»
6
Банки станут реже блокировать счета?
7
Что директор может спросить у главбуха про отчет о движении денежных средств
8
Проверьте себя по чек-листу МВД!
9
Дмитрий Сидоревич: «Деньги! Всё дело в них»
10
Малый бизнес интересуется методами повышения среднего чека продаж
11
Что нового в маркировке товаров? Бухгалтер на первой линии огня
Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Рассказываем, почему вам надо завести блог компании на «Клерке».
На пообсуждать
1. Доносы на сдающих квартиру и не платящих НДФЛ: кого за это будут поощрять?
2. Чиновников будут мотивировать нематериально. Узнайте, как;
3. Центры занятости сидят на сайтах по поиску работы. Не отчитались о вакансии – сообщат в прокуратуру;
4. Добросовестным компаниям доначисляют многомиллионные налоги за их контрагентов.
Инструмент недели
Сделали помощника в выборе онлайн-кассы.