«Ночной бухгалтер». Опасно сдавать отчетность раньше 14 апреля. В ФНС новый сбой

Спецоператоры рассказали про косяк в программе налоговиков. Картина дня в «НБ».
Спасибо, что предупредилиСпецоператоры предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности.
Налоговая утвердила новый формат документов и провела обновление ПО.
В результате могут приходить ошибки и отказы на отчеты.
Операторы советуют отправлять отчетность с 14 апреля.
Еще один косяк из-за сбоя: инспекции не принимают ответы на требования.
До СОУТ добрался ПФРНовые бумаги ждут от работодателей в ПФР до 1 июня.
«Пенсионщики» грозят штрафами и требуют сдать им документы по СОУТ.
ПФР стал замечать расхождения. Иногда данные, занесенные в ГИС СОУТ, не соответствуют данным из отчета по СОУТ.
Хорошие новостиБухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию.
История Галины Ахмадеевой, внештатного бухгалтера-пенсионерки, длится несколько лет. Компания ошиблась и неправомерно работала на ЕНВД. На бухгалтера завели уголовку и потребовали возместить бюджету 2,7 млн рублей. Дело дошло до КС.
Но от нее не отстали. В рамках банкротства компании с Ахмадеевой и ее директора пытались взыскать уже 5,7 млн руб. Арбитражный суд согласился. А вот апелляция это решение отменила.
Про изменения1. Для тех, кто пользуется офшорами:
Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее.
2. Про защиту персональных данных:
РКН начинает проверку работодателей.
3. Для всех нас:
ФНС начнет списывать налоги «автоматом».
Ваша за анализ, а не автоматизм редакция