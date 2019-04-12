«Ночной бухгалтер». Опасно сдавать отчетность раньше 14 апреля. В ФНС новый сбой

Спецоператоры рассказали про косяк в программе налоговиков. Картина дня в «НБ».

Спасибо, что предупредили

Налоговая утвердила новый формат документов и провела обновление ПО.

В результате могут приходить ошибки и отказы на отчеты.

Операторы советуют отправлять отчетность с 14 апреля.

Еще один косяк из-за сбоя: инспекции не принимают ответы на требования.

До СОУТ добрался ПФР

Новые бумаги ждут от работодателей в ПФР до 1 июня.

«Пенсионщики» грозят штрафами и требуют сдать им документы по СОУТ.

ПФР стал замечать расхождения. Иногда данные, занесенные в ГИС СОУТ, не соответствуют данным из отчета по СОУТ.

От СОУТ зависит право на досрочную пенсию.

Хорошие новости

Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

История Галины Ахмадеевой, внештатного бухгалтера-пенсионерки, длится несколько лет. Компания ошиблась и неправомерно работала на ЕНВД. На бухгалтера завели уголовку и потребовали возместить бюджету 2,7 млн рублей. Дело дошло до КС.

Но от нее не отстали. В рамках банкротства компании с Ахмадеевой и ее директора пытались взыскать уже 5,7 млн руб. Арбитражный суд согласился. А вот апелляция это решение отменила.

Про изменения

1. Для тех, кто пользуется офшорами:

Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее.

2. Про защиту персональных данных:

РКН начинает проверку работодателей.

3. Для всех нас:

ФНС начнет списывать налоги «автоматом».

Ваша за анализ, а не автоматизм редакция