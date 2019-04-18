«Ночной бухгалтер». И еще один налог

Власти разгулялись. Главное за сегодня.

Когда вернут налог на бороды?

В апреле уже были новости про пять новых платежей: два новых налога и три сбора.

Бизнес повозмущался, власти посетовали.

Но не остановились. Может появиться новый экологический налог. Он заменит платежи за сброс неочищенных вод.

Зато то самое 50-рублевое пособие для женщин с детьми до 3-х лет увеличат уже в следующем году. На сколько, пока не говорят. Чтобы мы не обрадовались раньше времени.

Ваша в который раз остерегающая от мошенников редакция