«Ночной бухгалтер». И еще один налог

Власти разгулялись. Главное за сегодня.
Когда вернут налог на бороды?
В апреле уже были новости про пять новых платежей: два новых налога и три сбора.
Бизнес повозмущался, власти посетовали.
Но не остановились. Может появиться новый экологический налог. Он заменит платежи за сброс неочищенных вод.
Еще про щедрость
От омской роженицы требуют НДФЛ за букет цветов, который ей подарили в роддоме. Зашквар!
Поздравив с первенцем, сотрудники мэрии подарили ей сертификаты на покупки и цветы. С сертификатов, предупредили, придется заплатить налог.
Но в извещение в итоге втюхали и букет. Женщину обидело это до слез.
История разошлась по СМИ, чиновники дали заднего и выделили деньги на уплату налога.
Уже 21 — 22 мая в Санкт-Петербурге состоится бизнес-семинар налогового эксперта № 1 в России Ивана Кузнецова «Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов. Версия 2.0». Идти стоит!Но, если вы сомневаетесь идти или нет, примите участие в БЕСПЛАТНОМ вебинаре «Реальная оптимизация налогов» 26 апреля в 14.00 и получите ценную практическую информацию.
Блиц новостей
С экономической уголовкой стало хуже
За 2018 год суды вынесли приговоры за экономические преступления в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году.
Какие статьи «ведут» в рейтинге?
Посмотрите советы адвоката на случай, если пришла повестка о вызове в полицию на допрос.
Про мошенников
Рассказываем про новое мошенничество от имени Сбербанка. Не ведитесь на левые опросы и выигрыши. Точнее, не платите никогда за такое деньги!
А про то, как наживаются на горе-инвесторах, — в этой статье.
Ваша в который раз остерегающая от мошенников редакция