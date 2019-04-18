Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». И еще один налог

Власти разгулялись. Главное за сегодня.

Когда вернут налог на бороды?

В апреле уже были новости про пять новых платежей: два новых налога и три сбора.

Бизнес повозмущался, власти посетовали.

Но не остановились. Может появиться новый экологический налог. Он заменит платежи за сброс неочищенных вод.

Зато то самое 50-рублевое пособие для женщин с детьми до 3-х лет увеличат уже в следующем году. На сколько, пока не говорят. Чтобы мы не обрадовались раньше времени.
 

Еще про щедрость

От омской роженицы требуют НДФЛ за букет цветов, который ей подарили в роддоме. Зашквар!

Поздравив с первенцем, сотрудники мэрии подарили ей сертификаты на покупки и цветы. С сертификатов, предупредили, придется заплатить налог.

Но в извещение в итоге втюхали и букет. Женщину обидело это до слез.

История разошлась по СМИ, чиновники дали заднего и выделили деньги на уплату налога.

Уже 21 — 22 мая в Санкт-Петербурге состоится бизнес-семинар налогового эксперта № 1 в России Ивана Кузнецова «Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов. Версия 2.0». Идти стоит!

Но, если вы сомневаетесь идти или нет, примите участие в БЕСПЛАТНОМ вебинаре «Реальная оптимизация налогов» 26 апреля в 14.00 и получите ценную практическую информацию.

Блиц новостей

 
 
— Треть российских банков могут попасть под санкции. Как это скажется на их клиентах?
 

С экономической уголовкой стало хуже

За 2018 год суды вынесли приговоры за экономические преступления в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году.

Какие статьи «ведут» в рейтинге?

Посмотрите советы адвоката на случай, если пришла повестка о вызове в полицию на допрос.

Про мошенников

Рассказываем про новое мошенничество от имени Сбербанка. Не ведитесь на левые опросы и выигрыши. Точнее, не платите никогда за такое деньги!

А про то, как наживаются на горе-инвесторах, — в этой статье.

Ваша в который раз остерегающая от мошенников редакция

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