«Ночной бухгалтер». Что станет с бухгалтерами

Сегодня «НБ» про главное — не про 115-ФЗ и даже не про налоговые проверки — а про перспективы нашей чудесной (подставьте другое слово) профессии. Что станет с бухгалтерами лет через 10?
Человек VS машина
Искусственный интеллект — это модно. За ним будущее, ну, или захват нашей планеты роботами, как вариант. Но ИИ никогда не заменит бухгалтеров. В этом сходятся даже западные эксперты.
И пост про то, исчезнут ли бухгалтеры к 2040 году, — тому подтверждение.
От бухгалтеров ждут еще большего вовлечения в проблемы собственников бизнеса. На возгласы скептиков, что первичку может вводить и роботы, бухгалтеры отвечают — да и пусть себе вводят. А бухгалтеры пусть займутся более важными вещами.
Привели правила жизни и работы главных бухгалтеров. Там мнение коллег о том, что работать удаленно — не для бухгалтера, а должность главного бухгалтера — не потолок.
Важное по онлайн-кассам
ИП смогут обойтись без онлайн-касс до 2021 года. Правда, не все.
Вокруг законопроекта, который прошел первое чтение, очень много разговоров и надежд.
Кто-то называет изменения отсрочкой третьей волны кассовой реформы.
Если вы все же готовитесь покупать аппарат, рассказываем, как выбрать онлайн-кассу и не переплатить.
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Осторожнее с отправкой документов по почте
На почте тоже смена программного обеспечения...
Бухгалтеры жалуются, что при отправке отчетов по почте в чеке не указывают отправителя.
Зачем нужен отправитель? Для принятия в расходы при расчете налогов, например. Для суда, как подтверждение отправки каких-то документов. Ну, и для налоговой — подтвердить отправку отчета.
Блиц новостей
— Придумали еще один квазиналоговый сбор;
— Правила получения шенгенских виз могут измениться;
Ваша аполитичная редакция
P.S. Оценили, что мы сегодня про Украину не написали? :-)