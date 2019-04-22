«Ночной бухгалтер». Что станет с бухгалтерами

Сегодня «НБ» про главное — не про 115-ФЗ и даже не про налоговые проверки — а про перспективы нашей чудесной (подставьте другое слово) профессии. Что станет с бухгалтерами лет через 10?

Человек VS машина

Искусственный интеллект — это модно. За ним будущее, ну, или захват нашей планеты роботами, как вариант. Но ИИ никогда не заменит бухгалтеров. В этом сходятся даже западные эксперты.

И пост про то, исчезнут ли бухгалтеры к 2040 году, — тому подтверждение.

От бухгалтеров ждут еще большего вовлечения в проблемы собственников бизнеса. На возгласы скептиков, что первичку может вводить и роботы, бухгалтеры отвечают — да и пусть себе вводят. А бухгалтеры пусть займутся более важными вещами.

Привели правила жизни и работы главных бухгалтеров. Там мнение коллег о том, что работать удаленно — не для бухгалтера, а должность главного бухгалтера — не потолок.

Важное по онлайн-кассам

ИП смогут обойтись без онлайн-касс до 2021 года. Правда, не все.

Вокруг законопроекта, который прошел первое чтение, очень много разговоров и надежд.

Кто-то называет изменения отсрочкой третьей волны кассовой реформы.

Если вы все же готовитесь покупать аппарат, рассказываем, как выбрать онлайн-кассу и не переплатить.

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Осторожнее с отправкой документов по почте

На почте тоже смена программного обеспечения...

Бухгалтеры жалуются, что при отправке отчетов по почте в чеке не указывают отправителя.

Зачем нужен отправитель? Для принятия в расходы при расчете налогов, например. Для суда, как подтверждение отправки каких-то документов. Ну, и для налоговой — подтвердить отправку отчета.

Блиц новостей

— Придумали еще один квазиналоговый сбор;

— Правила получения шенгенских виз могут измениться;

Ваша аполитичная редакция

P.S. Оценили, что мы сегодня про Украину не написали? :-)