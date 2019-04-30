«Ночной бухгалтер». Хорошие новости по отпускам и трудовым договорам

Вы еще работаете? Мы вполне. Даже обзор главного за день для вас сделали.
Эра переделки кодексов
Вчера писали, что будут радикально менять НК.
Сегодня — про масштабные поправки в ТК, которые подготовил Минтруд.
Изменения позитивные для работодателей.
Основное:
— можно будет продлевать срочный трудовой договор на 5 лет (сейчас продлевать срочный ТД вообще нельзя);
— уведомлять об изменениях трудового договора сотрудника можно будет за месяц, а не за два, как сейчас;
— отпускные можно будет выплачивать в течение 3 рабочих дней после подачи заявления (а не за три дня до отпуска, как сейчас).
Есть и другие изменения — по увольнениям, дисциплинарным взысканиям, отпуску по уходу за ребенком.
Раздел Трудового кодекса про охране труда тоже перепишут. Но это другой проект. И он не такой радужный. Даже сейчас, как считают эксперты, ОТ несет огромные риски для работодателей. Знаете, когда дадут штраф 600 тыс. на одного работника?
Вопросы-ответы дня
Нас посчитали!
Задумывались, сколько в России бухгалтеров?
Наш автор Алексей Иванов, статьи которого не всегда однозначно воспринимает бухгалтерская аудитория, посчитал — оказалось аж 3,5 млн.
Как пройдет ваш май?
Помимо дачи и шашлыков — немного отчетов и привычной рутины.
Разместили календарь бухгалтера на май.
5 мая очередной тираж «Столото».
Джекпот — более 700 млн. руб. Розыгрыш 25 загородных домов.
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Ваша «ура, выходные!» редакция