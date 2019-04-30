«Ночной бухгалтер». Хорошие новости по отпускам и трудовым договорам

Вы еще работаете? Мы вполне. Даже обзор главного за день для вас сделали.

Эра переделки кодексов

Вчера писали, что будут радикально менять НК.

Сегодня — про масштабные поправки в ТК, которые подготовил Минтруд.

Изменения позитивные для работодателей.

Основное:

— можно будет продлевать срочный трудовой договор на 5 лет (сейчас продлевать срочный ТД вообще нельзя);

— уведомлять об изменениях трудового договора сотрудника можно будет за месяц, а не за два, как сейчас;

— отпускные можно будет выплачивать в течение 3 рабочих дней после подачи заявления (а не за три дня до отпуска, как сейчас).

Есть и другие изменения — по увольнениям, дисциплинарным взысканиям, отпуску по уходу за ребенком.

Раздел Трудового кодекса про охране труда тоже перепишут. Но это другой проект. И он не такой радужный. Даже сейчас, как считают эксперты, ОТ несет огромные риски для работодателей. Знаете, когда дадут штраф 600 тыс. на одного работника?

Вопросы-ответы дня

Нас посчитали!

Задумывались, сколько в России бухгалтеров?

Наш автор Алексей Иванов, статьи которого не всегда однозначно воспринимает бухгалтерская аудитория, посчитал — оказалось аж 3,5 млн.

Этого много или мало?

Как пройдет ваш май?

Помимо дачи и шашлыков — немного отчетов и привычной рутины.

Разместили календарь бухгалтера на май.

5 мая очередной тираж «Столото». Джекпот — более 700 млн. руб. Розыгрыш 25 загородных домов. Испытайте удачу, купите билет онлайн! (билеты по юбилейной цене — 100 руб.).

Ваша «ура, выходные!» редакция