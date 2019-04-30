Много ли в России бухгалтеров. Спойлер: очень

В последнее время стало модным говорить, что бухгалтеров в России слишком много. При этом, мало кто из «говорящих голов» определяет что значит «много». Много в абсолютном исчислении? Так это само по себе не плохо. Много для отдельно взятой российской экономики? Так надо сравнивать с чем-то, а для этого надо собрать и проанализировать данные. Просто сказать «много» и важно надуть щеки гораздо проще.

Как бы ко мне ни относились читатели "Клерка", профессию я люблю. И мне совершенно не нравится, что это недоказанное «много» льется в уши обывателю из каждого утюга. Вместе с пророчествами о тотальной роботизации бухгалтерии от экспертов такого же уровня СМИ формируют у общества негатив в отношении бухгалтеров. Как преподаватель вуза я вижу спад интереса к получению бухгалтерского образования. А как работодатель — растущий дефицит квалифицированных бухгалтерских кадров. Поэтому я решил посчитать российских бухгалтеров. Даже если нас действительно переизбыток, хотя бы будем в этом уверены.

До того, как я погрузился в это занятие, у меня было подозрение, что пересчетом бухгалтеров в России никто не занимался. В СМИ периодически озвучиваются разные цифры, но нигде не фигурирует открытый источник информации. Хрестоматийный пример путаницы — статья в РБК daily, в которой бывший министр по вопросам «открытого правительства» путается в показаниях, озвучивая сразу две цифры: 3 и 5 миллионов человек. Разница — больше населения Челябинска. Очень мне такая приблизительность оценок не нравилась. Хотелось бухгалтерской точности. Вот я и начал искать официальную статистику. Кто сталкивался с Росстататом, тот знает — это филиал Ада на Земле. Хуже только Почта России. Сайт со статданными преследует задачу запутать несчастного шпиона, который вдруг решит узнать какие-то цифры о нашей стране. Поэтому навигация практически отсутствует, а автоматизированные сервисы почти ничего не считают. Но мне посчастливилось найти исследование Высшей школы экономики, опубликованное в прошлом году. Коллеги сумели выудить точные данные из недр Росстата. Информация актуальна на конец 2015 года — свежее данных пока нет.

Официально: 4% трудящегося населения страны — бухгалтеры. Это третья по распространенности профессия. Больше только водителей (7%) и продавцов — почти столько же.

Умножив эту величину на общее количество занятых , получаем точное количество официально трудоустроенных бухгалтеров — 2884 тысячи человек. Неформальный сектор Росстат оценивает в 18,8% от формального — добавляем еще 543 тысячи теневых бухов. Итого: в России 3428 тысячи бухгалтеров.

3,5 миллиона!

Настоящая армия! Да что там армия — в рядах Вооруженных сил РФ всего 1 миллион военнослужащих . Это целый этнос! Бухгалтеров вдвое больше, чем украинцев — третьей по численности нации в России. То есть на бухгалтерском разговаривает больше людей, чем на мове :)

Но простой пересчет не дает понимания избыточно ли количество российских бухгалтеров. Может быть меньше 3,5 миллионов не смогут качественно обслуживать нашу экономику? Сравним с заокеанскими данными.

В США 1398 тысяч бухгалтеров с высшим образованием и 1732 тысяч — без. Итого 3130 тысяч бухгалтеров. Немного меньше, чем в России, но это только верхушка айсберга.

Средняя зарплата американского бухгалтера — 275 тыс. руб. в месяц. Наш зарабатывает 32 тыс. руб. — в 8,5 раз меньше. В лоб эти цифры сравнивать некорректно — уровень затрат, сложность работы и отношение общества к бухгалтеру за океаном другое. Чтобы понять эффективнее ли американский бухгалтер, нужно сопоставлять другие показатели.

В экономике США заняты 142 549 тыс. человек. Нетрудно посчитать, что бухгалтеры составляют 2,2% от них против 4,7% в России.

На зарплату бухгалтеров и социальные отчисления с нее (брал минимальные — 10,35%) в США тратится 11 трлн руб., в России — 1,7 трлн руб. (брал 30,2%)

ВВП США — 1113,4 трлн руб., ВВП России — 83,4 трлн руб.

Получается, Штатам бухгалтеры обходятся в 1% от ВВП, а нам — в 2%. При этом в структуре занятого населения у нас вдвое больше бухгалтеров. То есть, как ни горько это было признавать, но в России справедливые зарплаты в сфере бухгалтерии. Отношение затрат на бухгалтера к ВВП примерно такое же как в Америке.

Если брать США за эталон, то за сегодняшнюю зарплату наш бухгалтер должен работать вдвое эффективнее, а для нормализации доли затрат на бухгалтерию в ВВП нужно сократить число бухгалтеров вдвое. Что, в принципе, одно и то же — оставшимся придется делать вдвое больше работы. При этом в США нет профессии «экономист». Функции ведения управленческого учета и планирования, как правило, выполняет бухгалтер. Он может быть узкоспециализированным бухгалтером по управленческому учету, но все равно попадает в статистику бухгалтеров. А у нас экономисты — это еще 1 млн человек (890 тыс. поправка на теневой сектор).

Откуда же такая разница в эффективности работы бухгалтерии? Бухгалтерские стандарты USGAAP намного сложнее российских ФСБУ (ПБУ). Налоговое законодательство, как минимум, не проще. Думаю, дело в тете Маше и ее многочисленных сестрах. Плюс у нас в стране бухгалтером называется любой человек, работающий с первичкой, и это плохо влияет на статистику. Есть и еще один нюанс.

25% квалифицированных бухгалтеров в США работают в аутсорсинговых фирмах. Аутсорсер по своей природе не может долго работать с меньшей эффективностью, чем штатный бухгалтер. Или ты обеспечиваешь более высокий уровень производительности труда, или терпишь убытки. Ибо за цену меньшую, чем затраты на бухгалтера, ты должен предоставить услугу того же качества и заработать прибыль. Упало качество — ушел клиент. Упала эффективность — ушла прибыль. Поэтому аутсорсинговые фирмы устанавливают стандарты работы, которые затем перетекают в бухгалтерии компаний.

В России к аутсорсингу пока отношение настороженное. Крупнейшие игроки рынка бухгалтерского аутсорсинга по версии РА «Эксперт» — это всего лишь 8,5 млрд руб. годовой выручки. Даже если добавить сюда выручку новых технологичных компаний, не вошедших в рэнкинг, аутсорсеры находятся где-то на уровне статпогрешности, и трендов в бухгалтерской работе не задают. Зато, если верить замминистра финансов, около 1 млн бухгалтеров работают в госсекторе. Это 30% всех бухгалтеров. Для сравнения: в США там занято лишь 8%. Предвижу поток гнева в комментариях от коллег из бюджетных бухгалтерий, но государство никогда не было самым эффективным организатором работ. Сложно представить коммерческое предприятие, которое будет выстраивать свою бухгалтерию по образцу бюджетной.

Резюмирую. Потребность в квалифицированных бухгалтерах будет расти. Этот тренд есть и за океаном, и в России. Бюро статистики Министерства труда США прогозирует рост вакансий для них на 10% — один из наиболее высоких показателей среди профессий из сферы финансов и бизнеса. У нас внедрение Федеральных стандартов бухгалтерского учета нового поколения и продолжающееся не без помощи ФНС «обеление» бизнеса приведет к тому же. Но это относится только к квалифицированным специалистам. Всех остальных за строчкой «бухгалтер» в статистике прячется действительно слишком много.