«Ночной бухгалтер». НК перепишут полностью, потому что он тормозит экономику

Будние между майскими — это мука. Поэтому «НБ» сегодня только о самом главном. И коротко.

Новость дня. Минфин до конца мая должен оформить предложения по новой редакции НК.

Тема нового кодекса уже поднималась в прошлом году. Тогда глава Комитета по налогам Госдумы Андрей Макаров заявил о том, что действующий НК устарел и тормозит развитие экономики.

С такими лозунгами депутаты взялись за очередной масштабный проект.

Бухгалтеры в печали. Мало кто верит, что новая редакция кодекса получится более понятной. Скорей всего, она станет более затратной для налогоплательщиков.

Признание дня. Налоговики признали, что у них проблемы с разблокировкой счетов. Официально! А то, такое ощущение, что о сбое говорит только «Клерк» и бухгалтеры в «КУБе».

Беспредел дня. Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС. Про явный сговор уполномочек и налоговой.

Новая жизнь дня. Что делать, если надоело быть бухгалтером? С головой в омут новой профессии. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется.

Милоновщина дня. Депутат Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Предложение хорошее, но обоснование — шедевр.

Удобство дня. Такое удобное рабочее место кассира — про полезные фишки в 1С.

Бред дня. Бизнес хотят лишить права на получение прибыли. И зря ухмыляетесь — первые намеки на повышение пенсионного возраста тоже всех только веселили.

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Ваша в настроении «давай уже после майских» редакция