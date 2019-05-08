«Ночной бухгалтер». Осторожнее с налоговыми периодами в платежках!

Если бы бухгалтеры могли, они бы послали в прошлое Джона Коннора, чтобы он уничтожил не Скайнет, а новую программу налоговиков. Но бухгалтеры не могут. Мы тоже. Можем только рассказывать о новых радостях, которые приносит обновление ПО в налоговых.

Уточните у своей ИФНС, что писать в ПП

Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги.

Новое ПО уплату налога видит, но автоматом к начислениям не разносит. Все из-за поля 107 «Код налогового периода» в платежке. В итоге — переплата есть, но и долги с пенями появляются.

«АИС Налог-3» игнорирует платежки, в которых поле 107 не совпадает с тем, что забито в программу. Она сопоставляет значения периода в ПП и декларациях.

В итоге совершенно непонятно, что писать в поле 107: год, квартал или вообще конкретную дату (есть даже такое мнение инспекторов).

Советуем уточнять невыясненные платежи, пока не накопились долги.

Новостной блиц

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