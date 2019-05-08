Как исправить ошибку в больничном листе

Этапы процедуры оформления больничногоБольничный лист — документ, подтверждающий со стороны медучреждения неспособность работника к труду в течение определенного времени и служащий основанием для ее оплаты. Бланк больничного утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н, а порядок выдачи (с правилами заполнения) — приказом этого ведомства от 29.06.2011 № 624н.
Заполняют его две инстанции:
- медицинское учреждение, отражающее в нем сведения о себе, лечащем враче, лице, оказавшемся неспособным к труду, месте его работы, причинах и сроках нетрудоспособности;
- работодатель, использующий документ для детализации данных о себе и работнике, внесения информации о страховом стаже работника и причитающихся ему суммах выплат по больничному.
Обязательные требования по заполнению листка нетрудоспособностиДанные в бланк больничного вносят (пп. 56, 65 приложения к приказу № 624н):
- с помощью печатающего устройства или вручную, вписывая информацию в ячейки в специально отведенных для этого полях заглавными печатными буквами ручкой черного цвета (перьевой, гелевой, капиллярной, но не шариковой);
- заполняя поля от первой ячейки в них и не допуская выхода записей за пределы отведенных для них ячеек;
- проставляя печать в специально предназначенных для этого местах с учетом того, что выход за границы этих мест допустим, но при этом нельзя перекрывать ячейки, предназначенные для отражения информации.
- использование прописных, а не печатных букв;
- попадание записей на границы ячеек, а печатей — на ячейки, предназначенные для отражения информации;
- присутствие в описании должности врача слов «врач» и «лечащий врач»;
- наличие пробелов между инициалами врача;
- сокращение наименования медучреждения, должности и фамилии врача до количества имеющихся в бланке ячеек и исключение инициалов;
- использование при указании названий кавычек, точек, тире и запятых;
- неточное наименование места работы, включенное в документ со слов работника;
- иные огрехи, не мешающие прочтению информации.
Как исправить больничный лист при ошибке, сделанной лечебным учреждениемНеприемлемы для листка нетрудоспособности допущенные лечебным заведением:
- несоответствие указанных в документе названия или адреса медучреждения его официальному наименованию и реальному местонахождению;
- невнесение в него информации о должности врача или его фамилии;
- несоответствие данных о медучреждении в оттиске проставленной печати;
- ошибка при указании сведений о неспособном к труду лице.
Поэтому ответ на вопрос, как исправить ошибку в больничном в части, заполняемой медучреждением, прост: надо отправить работника в лечебное учреждение для замены листка нетрудоспособности.
Виды ошибок (в т. ч. по стажу), допускаемых работодателемВ отличие от медучреждения, у работодателя есть право исправлять ошибки, допущенные им при заполнении соответствующей части больничного (п. 65 приложения к приказу № 624н). При этом он тоже может не обращать внимания на несущественные нарушения правил оформления документа.
Однако практически ко всей вносимой в ячейки информации ему следует подходить с должной ответственностью, поскольку здесь указываются:
- его собственные данные (название, регистрационный номер в ФСС и код подчиненности);
- данные работника (Ф. И. О., СНИЛС, страховой стаж);
- базовые сведения для исчисления пособия (оплачиваемый период, величина среднего и среднедневного заработка);
- объем начисленного пособия, разделяемый на суммы, оплачиваемые ФСС и работодателем.
Ряд показателей работодатель заполняет при необходимости, но если при этом допущена ошибка, ее тоже следует исправить. В числе таких показателей (п. 66 приложения к приказу № 624н):
- Отметка о месте работы. Оно может быть либо основным, либо по совместительству.
- ИНН работника. Не заполняют при отсутствии этого кода и при оформлении больничного в связи с беременностью и родами.
- Условия начисления. Должны отражать наличие особых характеристик работника (инвалидность, особые условия труда или проживания, особые ситуации возникновения права на пособие).
- Дата составления акта о несчастном случае на производстве. Указывают при наличии такого акта.
- Дата начала работы. Следует отразить, только если работник оказался нетрудоспособным в период между датами заключения трудового соглашения и его аннулирования.
- Продолжительность нестраховых периодов. Касается только периодов военной и приравниваемой к ней службы.
Правила оформления и образцы исправлений, вносимых работодателямиКак исправить ошибку в больничном листе работодателю? Правила внесения исправлений в этот документ работодателями сформулированы в п. 65 приложения к приказу № 624н:
- запрещается применение корректирующих приспособлений;
- ошибочную запись следует с предельной аккуратностью зачеркнуть, применяя для этого разрешенные для внесения записей средства;
- правильную запись с пометкой: «Исправленному верить» делают на обороте листка нетрудоспособности, заверив ее подписью ответственного лица и печатью (если она у работодателя применяется).
Так, в качестве образцов исправлений в больничном листе работодателем в 2019 году можно использовать следующие:
- ООО «Сигма». Исправленному верить. Главный бухгалтер Семенова Н. Н. (если имела место единственная ошибка, допущенная в наименовании работодателя).
- Строка «Место работы — наименование организации»: ООО «Сигма». Исправленному верить. Главный бухгалтер Семенова Н. Н. и строка «Условия начисления»: 44. Исправленному верить. Главный бухгалтер Семенова Н. Н. (если неправильными оказались сведения в двух указанных в примере полях).
Как исправить стаж в больничном листе — образцы такой записи тоже могут быть разными в зависимости от количества исправлений: без упоминания строки или с отражением ее названия. Однако текст поправки обязательно будет содержать правильные сведения о количестве лет и месяцев, пометку: «Исправленному верить», должность и Ф. И. О. ответственного лица, его подпись и (если применяется) печать.
Аналогичным образом исправляются ошибки и в иных строках. Когда работодателю потребуется исправить ошибку в больничном листе — образец любой из вышеприведенных записей достаточно взять за основу.
Законодательно количество возможных исправлений в листке нетрудоспособности не ограничено. Но роль такого ограничителя выполняет площадь, отведенная в бланке больничного для исправлений. Она не позволяет сделать больше двух поправок. Если исправлений больше, следует запросить в лечебном учреждении дубликат больничного. При этом исходный документ медучреждением будет изъят.
Что делать, если неправильно заполнен электронный больничныйПри оформлении электронного листка нетрудоспособности возможность возникновения ошибок минимизируется, поскольку система, в которой это происходит (ЕИИС «Соцстрах»), единая и все сведения в ней автоматически подвергаются проверке и увязке. За счет этого данные о медучреждении, работодателе и работнике в больничном оказываются правильными. Автоматически соблюдаются и требования, предъявляемые к технической стороне оформления.
При этом ошибки могут иметь место и в электронных больничных. Но касаться они будут только данных, требующихся для исчисления суммы пособия. Исправить их работодатель может через личный кабинет страхователя, созданный для него в единой системе, используемой для формирования электронных больничных.
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В оформлении больничного задействованы медучреждение и работодатель. Ошибки, допущенные медучреждением, исправлению не подлежат. Если они существенны, больничный меняется на дубликат. У работодателя же есть возможность внести поправки в заполняемые им сведения. Но количество исправлений не должно быть большим. Неверные данные надо зачеркнуть, а правильные сведения, сопроводив их записью: «Исправленному верить», подписью ответственного лица и печатью (если работодатель ее использует), привести на обороте листка нетрудоспособности.