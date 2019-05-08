Как исправить ошибку в больничном листе

Ошибка может возникнуть на разных этапах оформления этого документа и в разных сведениях. Рассмотрим возможные способы исправлений в больничном.

Этапы процедуры оформления больничного

Больничный лист — документ, подтверждающий со стороны медучреждения неспособность работника к труду в течение определенного времени и служащий основанием для ее оплаты. Бланк больничного утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н, а порядок выдачи (с правилами заполнения) — приказом этого ведомства от 29.06.2011 № 624н.

Заполняют его две инстанции:

медицинское учреждение, отражающее в нем сведения о себе, лечащем враче, лице, оказавшемся неспособным к труду, месте его работы, причинах и сроках нетрудоспособности;

работодатель, использующий документ для детализации данных о себе и работнике, внесения информации о страховом стаже работника и причитающихся ему суммах выплат по больничному.

К работодателю лист нетрудоспособности попадает после завершения его оформления медучреждением. И именно работодатель первым контролирует составление этого документа медучреждением. Причем проверить правильность оформления больничного ему очень важно, ведь именно он на основании этого документа выплачивает работнику пособие, а затем получает сумму выплаты в качестве компенсации от ФСС или засчитывает ее в уменьшение платежей по начисленным к уплате взносам на страхование по нетрудоспособности и материнству.

Обязательные требования по заполнению листка нетрудоспособности

Данные в бланк больничного вносят (пп. 56, 65 приложения к приказу № 624н):

с помощью печатающего устройства или вручную, вписывая информацию в ячейки в специально отведенных для этого полях заглавными печатными буквами ручкой черного цвета (перьевой, гелевой, капиллярной, но не шариковой);

заполняя поля от первой ячейки в них и не допуская выхода записей за пределы отведенных для них ячеек;

проставляя печать в специально предназначенных для этого местах с учетом того, что выход за границы этих мест допустим, но при этом нельзя перекрывать ячейки, предназначенные для отражения информации.

использование прописных, а не печатных букв;

попадание записей на границы ячеек, а печатей — на ячейки, предназначенные для отражения информации;

присутствие в описании должности врача слов «врач» и «лечащий врач»;

наличие пробелов между инициалами врача;

сокращение наименования медучреждения, должности и фамилии врача до количества имеющихся в бланке ячеек и исключение инициалов;

использование при указании названий кавычек, точек, тире и запятых;

неточное наименование места работы, включенное в документ со слов работника;

иные огрехи, не мешающие прочтению информации.

Прочие недостатки оформления могут оказаться критичными для признания больничного оформленным без нарушений. Поэтому при их выявлении работодателю следует обращаться за разъяснениями в отделение соцстраха ( письмо ФСС РФ от 30.09.2011 № 14-03-11/15-11575 ).

Как исправить больничный лист при ошибке, сделанной лечебным учреждением

Неприемлемы для листка нетрудоспособности допущенные лечебным заведением:

несоответствие указанных в документе названия или адреса медучреждения его официальному наименованию и реальному местонахождению;

невнесение в него информации о должности врача или его фамилии;

несоответствие данных о медучреждении в оттиске проставленной печати;

ошибка при указании сведений о неспособном к труду лице.

Как исправить больничный лист в 2019 году, если он неправильно заполнен в лечебном учреждении? Право на это медучреждению законодательством не предоставлено. Содержащий ошибки документ должен быть заменен его дубликатом (п. 56 приложения к приказу № 624н).

Поэтому ответ на вопрос, как исправить ошибку в больничном в части, заполняемой медучреждением, прост: надо отправить работника в лечебное учреждение для замены листка нетрудоспособности.

Виды ошибок (в т. ч. по стажу), допускаемых работодателем

В отличие от медучреждения, у работодателя есть право исправлять ошибки, допущенные им при заполнении соответствующей части больничного (п. 65 приложения к приказу № 624н). При этом он тоже может не обращать внимания на несущественные нарушения правил оформления документа.

Однако практически ко всей вносимой в ячейки информации ему следует подходить с должной ответственностью, поскольку здесь указываются:

его собственные данные (название, регистрационный номер в ФСС и код подчиненности);

данные работника (Ф. И. О., СНИЛС, страховой стаж);

базовые сведения для исчисления пособия (оплачиваемый период, величина среднего и среднедневного заработка);

объем начисленного пособия, разделяемый на суммы, оплачиваемые ФСС и работодателем.

Ошибка в любом из этих показателей требует обязательного исправления.

Ряд показателей работодатель заполняет при необходимости, но если при этом допущена ошибка, ее тоже следует исправить. В числе таких показателей (п. 66 приложения к приказу № 624н):

Отметка о месте работы. Оно может быть либо основным, либо по совместительству.

ИНН работника. Не заполняют при отсутствии этого кода и при оформлении больничного в связи с беременностью и родами.

Условия начисления. Должны отражать наличие особых характеристик работника (инвалидность, особые условия труда или проживания, особые ситуации возникновения права на пособие).

Дата составления акта о несчастном случае на производстве. Указывают при наличии такого акта.

Дата начала работы. Следует отразить, только если работник оказался нетрудоспособным в период между датами заключения трудового соглашения и его аннулирования.

Продолжительность нестраховых периодов. Касается только периодов военной и приравниваемой к ней службы.

Сам расчет пособия в листке нетрудоспособности не показывается. Его формируют отдельно как приложение к больничному (п. 67 приложения к приказу № 624н).

Правила оформления и образцы исправлений, вносимых работодателями

Как исправить ошибку в больничном листе работодателю? Правила внесения исправлений в этот документ работодателями сформулированы в п. 65 приложения к приказу № 624н:

запрещается применение корректирующих приспособлений;

ошибочную запись следует с предельной аккуратностью зачеркнуть, применяя для этого разрешенные для внесения записей средства;

правильную запись с пометкой: «Исправленному верить» делают на обороте листка нетрудоспособности, заверив ее подписью ответственного лица и печатью (если она у работодателя применяется).

Если поправка не единственная, в правильной записи придется отразить название того поля (строки), в котором исправляются данные. Поэтому целесообразно дополнить образец исправления ошибок в больничном листе работодателем дополнительной пометкой о названии строки.

Так, в качестве образцов исправлений в больничном листе работодателем в 2019 году можно использовать следующие:

ООО «Сигма». Исправленному верить. Главный бухгалтер Семенова Н. Н. (если имела место единственная ошибка, допущенная в наименовании работодателя).

Строка «Место работы — наименование организации»: ООО «Сигма». Исправленному верить. Главный бухгалтер Семенова Н. Н. и строка «Условия начисления»: 44. Исправленному верить. Главный бухгалтер Семенова Н. Н. (если неправильными оказались сведения в двух указанных в примере полях).

Кроме того, название строки надо упомянуть и при необходимости исключить из поля ошибочно внесенные туда данные. В этом случае основной текст образца исправления в больничном листе работодателем излишне сделанной записи примет вид: «Строку »..." считать незаполненной«.

Как исправить стаж в больничном листе — образцы такой записи тоже могут быть разными в зависимости от количества исправлений: без упоминания строки или с отражением ее названия. Однако текст поправки обязательно будет содержать правильные сведения о количестве лет и месяцев, пометку: «Исправленному верить», должность и Ф. И. О. ответственного лица, его подпись и (если применяется) печать.

Аналогичным образом исправляются ошибки и в иных строках. Когда работодателю потребуется исправить ошибку в больничном листе — образец любой из вышеприведенных записей достаточно взять за основу.

Законодательно количество возможных исправлений в листке нетрудоспособности не ограничено. Но роль такого ограничителя выполняет площадь, отведенная в бланке больничного для исправлений. Она не позволяет сделать больше двух поправок. Если исправлений больше, следует запросить в лечебном учреждении дубликат больничного. При этом исходный документ медучреждением будет изъят.

Что делать, если неправильно заполнен электронный больничный

При оформлении электронного листка нетрудоспособности возможность возникновения ошибок минимизируется, поскольку система, в которой это происходит (ЕИИС «Соцстрах»), единая и все сведения в ней автоматически подвергаются проверке и увязке. За счет этого данные о медучреждении, работодателе и работнике в больничном оказываются правильными. Автоматически соблюдаются и требования, предъявляемые к технической стороне оформления.

При этом ошибки могут иметь место и в электронных больничных. Но касаться они будут только данных, требующихся для исчисления суммы пособия. Исправить их работодатель может через личный кабинет страхователя, созданный для него в единой системе, используемой для формирования электронных больничных.

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В оформлении больничного задействованы медучреждение и работодатель. Ошибки, допущенные медучреждением, исправлению не подлежат. Если они существенны, больничный меняется на дубликат. У работодателя же есть возможность внести поправки в заполняемые им сведения. Но количество исправлений не должно быть большим. Неверные данные надо зачеркнуть, а правильные сведения, сопроводив их записью: «Исправленному верить», подписью ответственного лица и печатью (если работодатель ее использует), привести на обороте листка нетрудоспособности.