«Ночной бухгалтер». ПФР оцифровал трудовые книжки. Это как?

Завершим длинную послепраздничную неделю кратким обзором.

Что сделал (или наделал) ПФР?

Сегодня из каждого утюга слышится, что ПФР оцифровал трудовые книжки россиян.

Мы рады, что журналисты непрофильных СМИ пытаются разобраться в нашей непростой специфике, но вынуждены констатировать, что они опять все напутали.

Пенсионный фонд не видит трудовых книжек граждан, пока они не соберутся на пенсию.

Скорее всего, речь идет о том, что фонд обобщил информацию по гражданам за периоды до появления персонифицированной отчетности и данные персучета.

Но назвать оцифровкой трудовых книжек это никак нельзя, поскольку в ТК есть и другая информация, кроме стажа.

Еще удивительные новости дня

— Налоговики звонят тем, кто писал открытое письмо в ФНС.

Обзванивают и спрашивают: «Ну вы чееее?:(».

— Путин заявил об особой ответственности чиновников.

Интересно, есть ли связь между такими заявлениями и новостью о том, что налоговики звонят тем, кто жалуется на них руководству?..

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Ваша пятничная редакция