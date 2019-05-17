Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ПФР оцифровал трудовые книжки. Это как?

Завершим длинную послепраздничную неделю кратким обзором.

Что сделал (или наделал) ПФР?

Сегодня из каждого утюга слышится, что ПФР оцифровал трудовые книжки россиян.

Мы рады, что журналисты непрофильных СМИ пытаются разобраться в нашей непростой специфике, но вынуждены констатировать, что они опять все напутали.

Пенсионный фонд не видит трудовых книжек граждан, пока они не соберутся на пенсию.

Скорее всего, речь идет о том, что фонд обобщил информацию по гражданам за периоды до появления персонифицированной отчетности и данные персучета.

Но назвать оцифровкой трудовых книжек это никак нельзя, поскольку в ТК есть и другая информация, кроме стажа.

Еще удивительные новости дня

— Налоговики звонят тем, кто писал открытое письмо в ФНС.

Обзванивают и спрашивают: «Ну вы чееее?:(».

— Путин заявил об особой ответственности чиновников.

Интересно, есть ли связь между такими заявлениями и новостью о том, что налоговики звонят тем, кто жалуется на них руководству?..

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Неудивительные новости дня

— По страховым взносам будем отчитываться по-новому.

В который раз меняют РСВ. Все привыкли.

— От штрафов за отсутствие онлайн-касс освободят еще на год.

Сначала всех застращали онлайн-кассами, а теперь выдают по прянику. Тоже все привыкли.

Полезные инструкции дня

— Важное про чеки ККТ: что делать при предоплате и займах.

— Как правильно высчитать три дня до отпуска для выплаты отпускных. Если отпуск с понедельника, отпускные в пятницу или в четверг?

— Экономите налоги, привлекая ИП? Смотрите, какие риски в 2019 году.

Ваша пятничная редакция

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