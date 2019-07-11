Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». СЗВ-ТД – новая отчетность в Пенсионный фонд

Иллюстрация: Борис Мальцев / Клерк.ру

Давненько не вводили новую отчетность, правда?

Грустно

Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД. Уже с 2020 года.

Что за зверь? Да из-за введения электронных трудовых книжек.

Вот тут рассказываем про форму и данные для ее заполнения.

В ПФР уверяют, что все данные оцифрованных трудовых книжек будут надежно защищены.

Про цифровизацию ПФР сегодня есть и совсем другая новость. СМИ сообщили о задержании по подозрению в получении взятки заместителя председателя правления ПФР Алексей Иванов, который курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

Еще грустнее

Бухгалтеры снова жалуются, что их отчеты в налоговую зависли.

Правда, такое пока не у многих. А вот висяки по СЗВ-М — наоборот, очень распространены (записывайтесь на вебинар про полугодовую отчетность, он завтра, 12 июля в 12-00 по мск). 

Вы верите, что проблем с электронными трудовыми книжками не будет?

Кстати, налоговики начинают откровеннее говорить о своем сбое. Где-то даже стали создавать ситуационные центры по разгребанию проблем налогоплательщиков.

Когда проверяют самих налоговиков

Счетная палата проверила имущественные налоги в регионах.

Аудиторы сказали, что собирать эти налоги надо активнее. В каких регионах?

ФНС должна улучшить систему контроля за имущественными налогами физлиц, считают в Палате.

Обзоры дня

Отвлечемся от грусти.

Посмотрите полезные обзоры.

— Про защиту при осмотрах налоговиков офисов, складов и производственных помещений.

Права инспекторов широки, но не безграничны.

— Обзор самых заметных сервисов для автоматического ввода первички. Под прицел попали: Jetlex, Entera pro, Efsol и Гендальф. Читайте и выбирайте.

Вы бухгалтер на аутсорсе или у вас собственная фирма? А может другой бизнес?

Узнайте, как искать новых клиентов через Instagram. 19 июля в Нетологии стартует курс «Продвижение в Instagram».

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Ваша сочувствующая бухгалтерам из-за новой отчетности редакция

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