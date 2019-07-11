«Ночной бухгалтер». СЗВ-ТД – новая отчетность в Пенсионный фонд

Давненько не вводили новую отчетность, правда?
Грустно
Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД. Уже с 2020 года.
Что за зверь? Да из-за введения электронных трудовых книжек.
Вот тут рассказываем про форму и данные для ее заполнения.
В ПФР уверяют, что все данные оцифрованных трудовых книжек будут надежно защищены.
Про цифровизацию ПФР сегодня есть и совсем другая новость. СМИ сообщили о задержании по подозрению в получении взятки заместителя председателя правления ПФР Алексей Иванов, который курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.
Еще грустнее
Бухгалтеры снова жалуются, что их отчеты в налоговую зависли.
Правда, такое пока не у многих. А вот висяки по СЗВ-М — наоборот, очень распространены (записывайтесь на вебинар про полугодовую отчетность, он завтра, 12 июля в 12-00 по мск).
Вы верите, что проблем с электронными трудовыми книжками не будет?
Кстати, налоговики начинают откровеннее говорить о своем сбое. Где-то даже стали создавать ситуационные центры по разгребанию проблем налогоплательщиков.
Когда проверяют самих налоговиков
Счетная палата проверила имущественные налоги в регионах.
Аудиторы сказали, что собирать эти налоги надо активнее. В каких регионах?
ФНС должна улучшить систему контроля за имущественными налогами физлиц, считают в Палате.
Обзоры дня
Отвлечемся от грусти.
Посмотрите полезные обзоры.
— Про защиту при осмотрах налоговиков офисов, складов и производственных помещений.
Права инспекторов широки, но не безграничны.
— Обзор самых заметных сервисов для автоматического ввода первички. Под прицел попали: Jetlex, Entera pro, Efsol и Гендальф. Читайте и выбирайте.
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Ваша сочувствующая бухгалтерам из-за новой отчетности редакция
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.