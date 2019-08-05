«Ночной бухгалтер». Зарплата. Три новых правила для выплаты

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Отменить зарплатное рабство для сотрудников, ввести — для работодателей

Три изменения по зарплате, к которым надо готовиться.

1. Работники смогут требовать, чтобы зарплату перечисляли через систему быстрых платежей по номеру телефона. Читайте подробнее.

2. Работодатели будут письменно информировать сотрудников о том, что они могут сами выбрать зарплатный банк.

3. Если меняете банк, где открыт зарплатный счет, то бухгалтерию нужно уведомить об этом минимум за 15 дней до выплаты зарплаты.

До сих пор действовал срок в пять дней. Но с 6 августа его увеличили в пользу работодателей.

Про то, как оформить Положение об оплате труда и другие кадровые документы, рассказываем в нашем онлайн-курсе.

Наши данные. Банки. Утечки

В сеть утекли данные 70 тыс. клиентов санируемого Бинбанка.

Эксперты считают, что такого можно было бы избежать, если бы ЦБ внимательнее относился к информационной безопасности санируемых банков.

На фоне таких новостей сообщения о том, что данные миллионов банковских клиентов начнут обрабатывать на единой платформе, заставляют тревожиться.

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