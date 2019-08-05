С обналичкой будет сложнее. ФНС подбирается к самозанятым. Трудовые проверки меняются. Неделя на «Клерке»

Создадут реестр по обналичиванию. ФНС решила поиграть в Роспотребнадзор и заставляет самозанятых оформлять уголки потребителей. АСК НДС-2 глючит уже вторую неделю: налоговики зря хвалятся своей системой. Трудовые проверки становятся жестче. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. ФНС решила приравнять самозанятых к организациям;
2. Подозреваемых в отмывании денег предлагают вносить в специальный реестр;
4. МРОТ на 2020 год повысили. Но это все равно мало;
5. Пять суперсервисов появились на портале Госуслуг;
6. Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ.
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Темы недели
1. АСК НДС выключен по всей стране. А как же «Мы всё видим, всё про всех знаем»?
В конце июля умер АСК НДС-2.
2. Трудовые инспекторы жестят: какие документы надо проверить прямо сейчас.
Налоговое ведомство ожидаемо рассмотрело потенциал в переводах на банковские карты. И если в прошлом году они заявляли о том, что «налог с переводов на карты» — это фейк, то теперь они изменили мнение.
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1. Чайлд-фри переведут на упрощенку?
2. Правда про отмену алиментов.
3. Что полезно знать, если работаете за компьютером.
4. Бухгалтерская отчетность. Новые правила.
«Ночной бухгалтер»
За 29 июля: Создадут реестр по обналичке;
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3. Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ.