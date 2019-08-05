Клерк.Ру

С обналичкой будет сложнее. ФНС подбирается к самозанятым. Трудовые проверки меняются. Неделя на «Клерке»

Создадут реестр по обналичиванию. ФНС решила поиграть в Роспотребнадзор и заставляет самозанятых оформлять уголки потребителей. АСК НДС-2 глючит уже вторую неделю: налоговики зря хвалятся своей системой. Трудовые проверки становятся жестче. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. ФНС решила приравнять самозанятых к организациям;

2. Подозреваемых в отмывании денег предлагают вносить в специальный реестр;

3. Закон о бухучете изменили;

4. МРОТ на 2020 год повысили. Но это все равно мало;

5. Пять суперсервисов появились на портале Госуслуг;

6. Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ.

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Темы недели

1. АСК НДС выключен по всей стране. А как же «Мы всё видим, всё про всех знаем»?

В конце июля умер АСК НДС-2.

2. Трудовые инспекторы жестят: какие документы надо проверить прямо сейчас.

Трудовые проверки как новые налоговые. Требования ГИТ становятся все более изощренными.

Налоговое ведомство ожидаемо рассмотрело потенциал в переводах на банковские карты. И если в прошлом году они заявляли о том, что «налог с переводов на карты» — это фейк, то теперь они изменили мнение.

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Дзен для бухгалтеров

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1. Чайлд-фри переведут на упрощенку?

2. Правда про отмену алиментов.

3. Что полезно знать, если работаете за компьютером.

4. Бухгалтерская отчетность. Новые правила.

«Ночной бухгалтер»

За 29 июля: Создадут реестр по обналичке;

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Важные статьи

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Что нового ждет нас в августе

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Из-за каких ошибок при увольнении работодателю приходится платить

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Что грозит за обналичивание денег?

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Минимальную пенсию будут считать по-новому

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Интересные посты в блогах

1. Как сервисы ДБО ловят вас на невнимательности.

2. Дети хотят быть бухгалтерами и другие переживания коллег.

3. Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ.

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