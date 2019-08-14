«Ночной бухгалтер». Четырехдневной рабочей неделе быть

Наверху зашевелились. Только кому из нас нужна эта четырехдневка?
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
В Госдуме поддержали идею введения короткой рабочей недели.
Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сказал:
«Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию».
Вроде как то, что короткая неделя уменьшит и зарплату, в Госдуме понимают. Но все равно займутся разработкой законопроекта уже в сентябре этого года.
Минтруд тоже высказался: короткая неделя не противоречит ТК.
Откуда такое единогласие? Да все просто. Идею четырехдневки выдвинул Медведев.
А вот люди боятся: меньше трети россиян хотят перехода на короткую неделю.
Врачи тоже считают, что ничего хорошего в короткой неделе нет. Она приведет к ожирению и фобиям.
Снижаем фобии
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