«Ночной бухгалтер». Четырехдневной рабочей неделе быть

Наверху зашевелились. Только кому из нас нужна эта четырехдневка?

Не учите меня жить, лучше помогите материально!

В Госдуме поддержали идею введения короткой рабочей недели.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сказал:

Снижаем фобии

Мы не власти, мы активно боремся с фрустрацией клерков.

Ловите:

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