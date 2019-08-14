Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Четырехдневной рабочей неделе быть

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Наверху зашевелились. Только кому из нас нужна эта четырехдневка?

Не учите меня жить, лучше помогите материально!

В Госдуме поддержали идею введения короткой рабочей недели.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сказал:

«Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию».

Вроде как то, что короткая неделя уменьшит и зарплату, в Госдуме понимают. Но все равно займутся разработкой законопроекта уже в сентябре этого года.

Минтруд тоже высказался: короткая неделя не противоречит ТК.

Откуда такое единогласие? Да все просто. Идею четырехдневки выдвинул Медведев.

А вот люди боятся: меньше трети россиян хотят перехода на короткую неделю.

Врачи тоже считают, что ничего хорошего в короткой неделе нет. Она приведет к ожирению и фобиям.

Снижаем фобии

Мы не власти, мы активно боремся с фрустрацией клерков.

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