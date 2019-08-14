Минфин: экономьте на страховых с ученическим договором

Добрый день, друзья.

Действительно хороший документ. Письмо Минфина РФ от 21 июня 2019 года №03-15-06/45624. Вопрос о страховых взносах с выплат, производимых по ученическим договорам. Цитирую: «В соответствии со статьей 198 Трудового кодекса Российской Федерации (далее –Трудовой кодекс) работодатель – юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором, а также вознаграждение за работу, выполняемую учениками на практических занятиях (статья 204 Трудового кодекса)».

Вывод: «Следовательно, выплаты, выплачиваемые по ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим работу, а также по ученическому договору на получение образования без отрыва от работы, заключенному с работником данной организации, не признаются объектом обложения страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса как выплаты, производимые не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг». Письмо подписал аж целый замдиректора департамента тарифно-таможенной политики Минфина.

Коллеги, впервые я эту тему стал двигать массово в 2008 году. Это было 11 лет назад, потом там ситуация несколько поменялась и я перестал об этом говорить. Я даже исключил эту тему из своего семинара, хотя 1,5 странички в буклете оставил. Но за последние два года все вернулось на круги своя. По ТК РФ вы имеет право заключать ученические договоры минимум на 3 месяца. И пока этот человек является учеником, стажером, вы выплачиваете вознаграждение ему за то, что он, обучаясь в вашей организации, делает какую-то работу. И все время обучения страховые равны нулю.

Минфин в очередной раз это подтверждает. Если квалификация человека требует, чтобы он учился полгода, значит, по правилам компании он может учиться полгода. Например, когда в мою компанию приходят консультанты и говорят: «У меня три диплома о юридическом образовании, я – кандидат юридических наук» и т.д., мы ему говорим: «Здорово, братан, садись, сдавай экзамены». Экзамены он ни хрена не сдает. Мы ему дальше говорим: «Учись, теперь ты ученик, теперь ты стажер». И пока он учится, мы имеем право выплачивать вознаграждение как ученику.

Ну, и вот Минфин требует, чтобы мы не платили с этого страховые взносы. И это полностью законно. У меня разработана целая система, работает класс, где супервайзер их обучает (мы даже лицензию Минобрнауки получили). Хотя, в данном случае лицензия вам не требуется.

Используйте это, особенно если у вас большая текучка кадров. Допустим, человек пришел – через 1,5 месяца уволился, пришел другой – через 2 месяца уволился… Этот момент вы абсолютно законно можете использовать и для оптимизации страховых взносов. НДФЛ придется заплатить, а от страховых взносов эти вознаграждения физических лиц освобождаются.

Ребят, новость действительно хорошая. Используйте это, в том числе для оптимизации. А 3-4 сентября на своем семинаре я расскажу подобных способов штук 50. И даже если кто-то что-то не поймет, все есть в буклете (больше 200 страниц текста мелким почерком), который вы с собой увезете.

В этой статье я даю реальное решение по законной оптимизации страховых взносов для сотен-сотен тысяч российских бизнесменов. Помогите другу, коллеге, бизнесмену. Сделайте репост этой информации, перешлите в письме… Кстати, от ваших лайков и отзывов зависит, пойдет этот ролик в тренды Ютуба или нет. Посмотрит его российский бизнес или нет. Поэтому оставьте еще и хоть какой-то комментарий.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах. Жду вас на семинаре 3-4 сентября.