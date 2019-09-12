«Ночной бухгалтер». Они серьезно хотят ввести 4-дневку

Сначала никто не воспринимает всерьез, потом все удивляются, а потом бац — и закон уже принят. Так было с повышением пенсионного возраста. Похоже, так будет и с сокращением рабочей недели.
Кажется, наверху не шутят...
Медведев поднял тему 4-дневной рабочей недели, а депутаты ее активно поддерживают, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Мы встаем перед альтернативой — либо при сохранении нынешнего рабочего времени получить массированный рост безработицы, либо сокращение законного необходимого рабочего времени», — сказал Андрей Исаев.
А спикер ГД Володин сообщил, что депутаты прорабатывают стратегию движения к сокращенной неделе и могут подготовить законопроекты.
Будущее, когда мы мало работаем, а нам за это столько же платят — туманно.
А вот настоящее на рынке труда таково: пошел новый вид подстав от соискателей. Они ходят по собеседованиям, собирают отказы в приеме на работу, подают в суд и выигрывают немалые деньги.
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