«Ночной бухгалтер». Они серьезно хотят ввести 4-дневку

Сначала никто не воспринимает всерьез, потом все удивляются, а потом бац — и закон уже принят. Так было с повышением пенсионного возраста. Похоже, так будет и с сокращением рабочей недели.

Кажется, наверху не шутят...

Медведев поднял тему 4-дневной рабочей недели, а депутаты ее активно поддерживают, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Мы встаем перед альтернативой — либо при сохранении нынешнего рабочего времени получить массированный рост безработицы, либо сокращение законного необходимого рабочего времени», — сказал Андрей Исаев.

А спикер ГД Володин сообщил, что депутаты прорабатывают стратегию движения к сокращенной неделе и могут подготовить законопроекты.

Будущее, когда мы мало работаем, а нам за это столько же платят — туманно.

А вот настоящее на рынке труда таково: пошел новый вид подстав от соискателей. Они ходят по собеседованиям, собирают отказы в приеме на работу, подают в суд и выигрывают немалые деньги.

Почитайте, как защититься.

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