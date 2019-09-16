Если в налоговой системе что-то не так, можно сослаться на сбой — прокатит, думают инспекторы.
Про мошенничества с ЭЦП
За компании массово шлют «неизвестно откуда взявшиеся» декларации. Этой проблеме уже второй год. О ней даже делала доклад Счетная палата.
ФНС решила, что пора убирать покерфейс, и что-то с этим делать. Если вы узнали, что от вашего имени выпущена липовая ЭЦП и кто-то сдал отчетность — скорее в ближайшую ИФНС с паспортом. Там напишете заявление в произвольной форме (а если на ваше имя незаконно открыли фирму — смотрите эти советы).
В «КУБе» с нами поделились историей: компания якобы сдала нулевую уточненку. Налоговики сваливают все на сбой.
Все же что это — новое мошенничество, с которым ФНС тоже решила бороться, или очередной повод откреститься сбоем?
Про деньги
— Клиенты Сбера уже могут снимать наличные через кассу в магазине. Посмотрите, в каком.
Про 4-дневку. Снова
И уже конкретнее.
Уже известны компании, которые перейдут на короткую рабочую неделю.
Про то, как реально обстоят дела в налоговой
Рассказываем детально про «абонентку по НДС».
За что конкретно платят и что получают?
Про главное за неделю
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Ваша всем желающая отличной недели редакция