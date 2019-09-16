Если в налоговой системе что-то не так, можно сослаться на сбой — прокатит, думают инспекторы.

Про мошенничества с ЭЦП

За компании массово шлют «неизвестно откуда взявшиеся» декларации. Этой проблеме уже второй год. О ней даже делала доклад Счетная палата.

ФНС решила, что пора убирать покерфейс, и что-то с этим делать. Если вы узнали, что от вашего имени выпущена липовая ЭЦП и кто-то сдал отчетность — скорее в ближайшую ИФНС с паспортом. Там напишете заявление в произвольной форме (а если на ваше имя незаконно открыли фирму — смотрите эти советы).

В «КУБе» с нами поделились историей: компания якобы сдала нулевую уточненку. Налоговики сваливают все на сбой.

Все же что это — новое мошенничество, с которым ФНС тоже решила бороться, или очередной повод откреститься сбоем?

Про деньги

— Клиенты Сбера уже могут снимать наличные через кассу в магазине. Посмотрите, в каком.

Адвокаты МКА «Князев и партнеры» приглашают вас посетить семинар «Экономические и налоговые преступления: как не стать обвиняемым». Схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности, управленческие решения и сделки, рассматриваемые правоохранителями как противоправные.

Что делать, если компания попала в поле зрения ОЭБиПК?

Как подготовиться к проверке ОЭБиПК?

Как выстроить систему защиты от изъятия информации?

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Ваша всем желающая отличной недели редакция