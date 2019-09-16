Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ФНС сваливает на сбой дыру в системе приема уточненок?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Если в налоговой системе что-то не так, можно сослаться на сбой — прокатит, думают инспекторы.

Про мошенничества с ЭЦП

За компании массово шлют «неизвестно откуда взявшиеся» декларации. Этой проблеме уже второй год. О ней даже делала доклад Счетная палата.

ФНС решила, что пора убирать покерфейс, и что-то с этим делать. Если вы узнали, что от вашего имени выпущена липовая ЭЦП и кто-то сдал отчетность — скорее в ближайшую ИФНС с паспортом. Там напишете заявление в произвольной форме (а если на ваше имя незаконно открыли фирму — смотрите эти советы).

В «КУБе» с нами поделились историей: компания якобы сдала нулевую уточненку. Налоговики сваливают все на сбой.

Все же что это — новое мошенничество, с которым ФНС тоже решила бороться, или очередной повод откреститься сбоем?

Про деньги

— Клиенты Сбера уже могут снимать наличные через кассу в магазине. Посмотрите, в каком.

— Банкиры взялись за карманные наших детей. Чем они завлекают?
 

Про 4-дневку. Снова

И уже конкретнее.

Уже известны компании, которые перейдут на короткую рабочую неделю.

Про то, как реально обстоят дела в налоговой

Рассказываем детально про «абонентку по НДС».

За что конкретно платят и что получают?

Про главное за неделю

Ваш любимый недельный обзор:

«Ваш НДС будут проверять жестче. Пенсии сильно изменят».

Адвокаты МКА «Князев и партнеры» приглашают вас посетить семинар «Экономические и налоговые преступления: как не стать обвиняемым».

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Ваша всем желающая отличной недели редакция

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