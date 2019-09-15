Ваш НДС будут проверять жестче. Что изменят в пенсиях. Неделя на «Клерке»

Пенсионную систему полностью перекроят. Систему контроля за НДС тоже — в сторону ужесточения, конечно же. Отменят 20 тысяч правил для бизнеса. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Расчет пенсии изменится. ИПК отменили. Но поднимут возраст.
2. Людей массово разводят с вычетами по НДФЛ.
3. Налоги (особенно НДС) будут взыскивать еще активнее.
4. ФНС просит сдавать своих полиции.
5. Вырежут декрет о 8-часовом рабочем дне и еще 20 тысяч других правил (но волноваться про длину рабочего дня не стоит).
6. Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?
Мы знаем, в чем вы ошибетесь при налоговой проверке. Поэтому Центр обучения «Клерка» организует еще один вебинар. 25 сентября в 16-00 по мск. Спикер работала на проектах стандартного файла налогового аудита и налоговой витрины — это инструменты, которые разрабатывает налоговая сейчас и уже тестирует на налогоплательщиках.
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Темы недели
1. Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода.
Три момента, которые всех не устраивают.
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1. Пусть сначала банкиры раскроют свои доходы, а потом уже интересуются нашими.
2. Работодателей будут помещать на Доску почета.
3. За первый поцелуй предлагают штрафовать на 50 тыс. рублей, за второй — сажать в тюрьму.
«Ночной бухгалтер»
За 9 сентября: Началась новая пенсионная реформа...
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На пообсуждать
1. Опять налоговики ограничивают права компаний, на этот раз по ЭЦП.
2. Тайм-менеджмент не помогает. Похождения бухгалтера Людмилы.