Клерк.Ру

Ваш НДС будут проверять жестче. Что изменят в пенсиях. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Пенсионную систему полностью перекроят. Систему контроля за НДС тоже — в сторону ужесточения, конечно же. Отменят 20 тысяч правил для бизнеса. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Расчет пенсии изменится. ИПК отменили. Но поднимут возраст.

2. Людей массово разводят с вычетами по НДФЛ.

3. Налоги (особенно НДС) будут взыскивать еще активнее.

4. ФНС просит сдавать своих полиции.

5. Вырежут декрет о 8-часовом рабочем дне и еще 20 тысяч других правил (но волноваться про длину рабочего дня не стоит).

6. Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Мы знаем, в чем вы ошибетесь при налоговой проверке. Поэтому Центр обучения «Клерка» организует еще один вебинар. 25 сентября в 16-00 по мск. Спикер работала на проектах стандартного файла налогового аудита и налоговой витрины — это инструменты, которые разрабатывает налоговая сейчас и уже тестирует на налогоплательщиках.

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Темы недели

1. Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода.
Оказывается, на рынке труда сейчас есть новый тренд — «наколи работодателя».

Три момента, которые всех не устраивают.

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Дзен для бухгалтеров

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1. Пусть сначала банкиры раскроют свои доходы, а потом уже интересуются нашими.

2. Работодателей будут помещать на Доску почета.

3. За первый поцелуй предлагают штрафовать на 50 тыс. рублей, за второй — сажать в тюрьму.

«Ночной бухгалтер»

За 9 сентября: Началась новая пенсионная реформа...

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1. Опять налоговики ограничивают права компаний, на этот раз по ЭЦП.

2. Тайм-менеджмент не помогает. Похождения бухгалтера Людмилы.

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