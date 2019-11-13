«Ночной бухгалтер». Что подписал Путин: сокращенный день, смс о ваших долгах, новый реестр

Много законов подписано. Рассказываем основное.

Хорошие законы

Ну, правда.

Закон о сокращенном дне для женщин. Не для всех, хнык! А для тех, кто живет в сельской местности.

Судебные приставы официально будут слать смс. Уже с 1 января 2020 года. Но это добровольная штука.

Сведения о должниках и коллекторах будут вносить в единый реестр. Третьи лица не смогут получать данные о просроченной задолженности. Революция в коллекторстве?

Кстати, пошли разговоры, что «план Путина» провалил Центробанк.

2020

Продолжаем серию статей об изменениях грядущего года.

1. Коэффициенты-дефляторы на 2020 год для НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и ПСН.

2. Страховые взносы в 2020 году.

Блогосфера

На «Клерке» бум блоговой активности.

Новый блог. Завела консультант Мария Синицина. Она рассказывает, как воспользоваться правом на рассрочку или отсрочку налогов.

Скандальный блог. Посты Турова — неоднозначные и откровенные. Сегодня рассказал, почему . Посты Турова — неоднозначные и откровенные. Сегодня рассказал, почему клининг не может работать на «классике»

Налоговый блог. Аркадий Брызгалин — про очень важное дело по субсидиарке. . Аркадий Брызгалин — про очень важное дело по субсидиарке. Кто еще сможет на нее попасть

26/11/2019. Уголовная ответственность директоров, бухгалтеров, собственников по результатам налоговых проверок: практика правоприменения и эффективная защита В ходе семинары научитесь: Пресекать злоупотребления при сборе доказательств

Выстраивать стратегию защиты

Выявлять и минимизировать уголовные риски компании, которые впоследствии станут вашей проблемой, так как уголовную ответственность несет физическое лицо! До 23 ноября 2019 г. действует специальное предложение на раннюю регистрацию. Программа Подробнее о мероприятии

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