Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Что подписал Путин: сокращенный день, смс о ваших долгах, новый реестр

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Много законов подписано. Рассказываем основное.

Хорошие законы

Ну, правда.

Закон о сокращенном дне для женщин. Не для всех, хнык! А для тех, кто живет в сельской местности.

Судебные приставы официально будут слать смс. Уже с 1 января 2020 года. Но это добровольная штука.

Сведения о должниках и коллекторах будут вносить в единый реестр. Третьи лица не смогут получать данные о просроченной задолженности. Революция в коллекторстве?

Кстати, пошли разговоры, что «план Путина» провалил Центробанк.

2020

Продолжаем серию статей об изменениях грядущего года.

1. Коэффициенты-дефляторы на 2020 год для НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и ПСН.

2. Страховые взносы в 2020 году.

Блогосфера

На «Клерке» бум блоговой активности.

Новый блог. Завела консультант Мария Синицина. Она рассказывает, как воспользоваться правом на рассрочку или отсрочку налогов.

Скандальный блог. Посты Турова — неоднозначные и откровенные. Сегодня рассказал, почему клининг не может работать на «классике».
 
Налоговый блог. Аркадий Брызгалин — про очень важное дело по субсидиарке. Кто еще сможет на нее попасть.
 

26/11/2019. Уголовная ответственность директоров, бухгалтеров, собственников по результатам налоговых проверок: практика правоприменения и эффективная защита

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