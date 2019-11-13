«Ночной бухгалтер». Что подписал Путин: сокращенный день, смс о ваших долгах, новый реестр

Много законов подписано. Рассказываем основное.
Хорошие законы
Ну, правда.
Закон о сокращенном дне для женщин. Не для всех, хнык! А для тех, кто живет в сельской местности.
Судебные приставы официально будут слать смс. Уже с 1 января 2020 года. Но это добровольная штука.
Сведения о должниках и коллекторах будут вносить в единый реестр. Третьи лица не смогут получать данные о просроченной задолженности. Революция в коллекторстве?
Кстати, пошли разговоры, что «план Путина» провалил Центробанк.
2020
Продолжаем серию статей об изменениях грядущего года.
1. Коэффициенты-дефляторы на 2020 год для НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и ПСН.
2. Страховые взносы в 2020 году.
Блогосфера
На «Клерке» бум блоговой активности.
Новый блог. Завела консультант Мария Синицина. Она рассказывает, как воспользоваться правом на рассрочку или отсрочку налогов.
26/11/2019. Уголовная ответственность директоров, бухгалтеров, собственников по результатам налоговых проверок: практика правоприменения и эффективная защита
В ходе семинары научитесь:
- Пресекать злоупотребления при сборе доказательств
- Выстраивать стратегию защиты
- Выявлять и минимизировать уголовные риски компании, которые впоследствии станут вашей проблемой, так как уголовную ответственность несет физическое лицо!
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Ваша блогерная редакция
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