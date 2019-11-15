«Ночной бухгалтер». ФНС отнимает у детей подарки

Декабрь на носу. Вы уже начали обсуждать подарки детям в родительских чатиках?

Посягнули на святое

ФНС уличила бизнесмена в незаконной экономии и выводе денег, из-за чего его компания обанкротилась и осталась сильно должна бюджету.

Служба теперь трясет его, жену. И даже детей. У мальчиков отнимают подаренные родителями квартиры и бибики.

Что скажет суд: за бюджет он, аль за детскую улыбку?

Один вон уже плачет. Помните историю о крупнейшем, то есть миллиардном доначисление налогов ИП-эшнику? Точка в споре, мокрая и соленая.

А у банков свои покушения. Они бьются, чтобы декларации о доходах еще и им носили. Ну мало нам отчетности.

Про увольнение

Простолюдины тоже бьются за каждый рубль.

До КС дошли, чтобы выяснить: включать в расчет выходного пособия нерабочие праздничные дни или нет.

Бухгалтерам и кадровикам наш комментарий тоже нужно прочесть.

Всплыло

На поверхности лежало, но если вы еще не в курсе, что после отмены ЕНВД кто-то получит больше денег, то вот.

Три налоговых законопроекта Дума отклонила, ну потому что все – Г. Хотя речь шла, в том числе, о штрафах.

И вот скользкий момент с выплатами ИП и простым смертным: при выплате денег физлицам надо применять ККТ. Шта?

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Ваша завсегдатая в кондитерском отделе редакция