Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ФНС отнимает у детей подарки

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Декабрь на носу. Вы уже начали обсуждать подарки детям в родительских чатиках?

Посягнули на святое

ФНС уличила бизнесмена в незаконной экономии и выводе денег, из-за чего его компания обанкротилась и осталась сильно должна бюджету. 

Служба теперь трясет его, жену. И даже детей. У мальчиков отнимают подаренные родителями квартиры и бибики. 

Что скажет суд: за бюджет он, аль за детскую улыбку?  

Один вон уже плачет. Помните историю о крупнейшем, то есть миллиардном доначисление налогов ИП-эшнику? Точка в споре, мокрая и соленая.

А у банков свои покушения. Они бьются, чтобы декларации о доходах еще и им носили. Ну мало нам отчетности

Про увольнение

Простолюдины тоже бьются за каждый рубль

До КС дошли, чтобы выяснить: включать в расчет выходного пособия нерабочие праздничные дни или нет. 

Бухгалтерам и кадровикам наш комментарий тоже нужно прочесть.

Всплыло

На поверхности лежало, но если вы еще не в курсе, что после отмены ЕНВД кто-то получит больше денег, то вот

Три налоговых законопроекта Дума отклонила, ну потому что все – Г. Хотя речь шла, в том числе, о штрафах

И вот скользкий момент с выплатами ИП и простым смертным: при выплате денег физлицам надо применять ККТ. Шта? 

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Попробуйте, без рисков для фигуры.

Ваша завсегдатая в кондитерском отделе редакция

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