«Ночной бухгалтер». Живую обнальную схему прикроют из-за Тинькофф

Скандал с Тинькофф банком изменит исполнительное производство, ТК и другие законы.

Лазейку прикроют

После нашумевшей истории с Тинькофф банком и его клиентом ЦБ, Росфинмониторингу, Минтруду и депутатам предстоит подумать о поправках в законодательство.

Предлагают взыскивать сумму свыше 200 тыс. рублей по удостоверениям КТС только через приставов, а также увеличить срок для проверки подлинности удостоверения до 14 дней.

Новости, которых хочется больше

31 декабря постепенно делают выходным. Покажите эту новость шефу, пусть вдохновится.

Появится новый способ купить и продать машину (и другое имущество).

А вот это — не новость, а просто офигенный пост: «Главбух VS директор бухгалтерской фирмы».

Редакция лежала от смеха, когда его размещала.

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Новости, которых вообще не хочется

ФНС зазывает (настойчиво) подписать Хартию добросовестных налогоплательщиков.

А МЭР просит рассказать, что нужно малому бизнесу.

Спешим опередить вас и сами отвечаем всем чиновникам: ОТСТАНЬТЕ УЖЕ!

Вот как от этой милой овчарки:

А еще мы знаем, сколько своровали чиновники, пока вы читали «НБ». За три минуты — 84 000 руб.

Ваша по сравнению с чиновниками вообще ничего не получающая в минуту редакция