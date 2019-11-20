«Ночной бухгалтер». Банки вас мало блокируют по 115-ФЗ

ЗП растут а на помойках копаются всё больше граждан РоссииДо 2014 года получал зарабатывал 28-35 ...
Налоговики теперь приходят на работу к налоговикам
Вот полностью согласен. Видимо такую историю рассказал тот самый "олень", выдав ее за массовую пр...
ещё важно в договоре с банком прочитать, есть ли там условие о способе уведомления о досрочном/ ч...
Это Вы с кем разговариваете?
У нас хлеб подорожал процентов на 10-15%.. Копейки конечно, у кого их мало для тех проблема. ...
Инициативный гражданин, чтоб ему пусто было!Собачку он, говорящую, пришел посмотреть! Со Пскова о...
"Среднее" число потенциальных нарушителей, потенциальных сборов налогов-штрафов-пеней, потенциаль...
– обращается в банк для уведомления о закрытии займа...Досрочное погашение кредита, как частичное...
Потому что КТС это первая очередность, а НДФЛ это третья. Это при простом переводе на карточку со...
Одна из существующих схем - обналичка с помощью КТС. Недавняя громкая история с КТС и миллионами ...
При небольшом доходе (до 2млн. в квартал) можно получить освобождение от уплаты НДС. И получается...
Разве обязательная? Из-за таких новостей у ИП, торгующих одеждой на ЕНВД, паника сегодня настояща...
Не поняла заголовок: "Живую обнальную схему прикроют из-за Тинькофф", дальше ссылка на статьи о м...
Не знаю, что там у него выросло.А лекарство, которое месяц назад стоило 2700=, сегодня продается ...
точно могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром фина...
Я умеют законы и прочую нормативку читать. Чего и вам желаю. Может тогда у вас поумерится желание...
На днях подавали на регистрацию ООО через сайт ФНС с ЭЦП. После регистрации был только один звоно...
Эти миллионы снимались не за один раз. На зарплату, на подотчеты. Не все работают исключительно п...
можно посадить водителя минут на 20-30 перед экраном тв, чтобы запись видео с врачом "зарядила" е...
Уважаемые пользователи! Недавно тут на Клерке видела обсуждение сервиса "что-то там Учет". Не мог...
FATF призывает искать коррупционеров среди публичных должностных лиц (ст. 20 Конвенции ООН о прот...
Фотографы много зарабатывают - жена сейчас рассказала, как она вчера зашла в обувной магазин, дол...
А можно уточнить, на что эти 8 млн были сняты? Давно не слышала, чтобы со счета условно-приличной...
А что он такого умного придумал? Он ведь финансит. Бедный Нобель.. Он там уже 1000 раз пожалел и ...
Вы так везде умеете вертеться? Или только в защите ценностей?...
Посмотрим,чем это закончится в итоге. А на налоговых можно можно жаловаться на этом сайте?...
Читайте первоисточники. Недавно эту тему обсосали.
Чушь про либералов тут причем?FATF вообще-то права. Только она про реальных коррупционеров, коими...
Один из первых финансовых показателей «здоровья» бизнеса, это, когда деньги из компании...
Надо девчатам пообщаться между собой кто что советовать будет. Девушка в красном (забыл как зовут...
Наши "друзья" с запада помогут нам. И вообще, неужто приехали не либералы? Где чубайсята и прочие...
Директор случайно или специально при регистрации новой ОООшки указал мой телефон. Это было в 201...