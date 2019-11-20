«Ночной бухгалтер». Банки вас мало блокируют по 115-ФЗ

Оказывается, наши банки слишком добренькие.

115-ФЗ будет еще суровее

Россию проверила FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и нашла, что наш ЦБ и кредитные организации излишне... либеральны.

И что дальше?

Для иностранных наблюдателей, которые считают, что в России много либерализма: «Блокировки „физиков“: ваш счет „заморозят“ за долг в 3 копейки».

Немного смягчения

На фоне таких новостей хочется чего-то менее сурового? А пожалуйста:

Ваша умеющая быть разной редакция