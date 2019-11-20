Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Банки вас мало блокируют по 115-ФЗ

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Оказывается, наши банки слишком добренькие.

115-ФЗ будет еще суровее

Россию проверила FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и нашла, что наш ЦБ и кредитные организации излишне... либеральны.

И что дальше?

Для иностранных наблюдателей, которые считают, что в России много либерализма: «Блокировки „физиков“: ваш счет „заморозят“ за долг в 3 копейки».

Немного смягчения

На фоне таких новостей хочется чего-то менее сурового? А пожалуйста:

Самая приятная новость дня: у нас новый онлайн-курс, который, конечно же, мы создавали, чтобы защитить бухгалтеров от штрафов. Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами? Пока со скидкой 50 %, всего за 3500 руб. Обучение дистанционное.

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