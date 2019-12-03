«Ночной бухгалтер». Что будет с вашей отчетностью в ПФР

ПФР опять меняет правила электронной отчетности.
Попытка № 3
ПФР никак не определится с правилами сдачи отчетов.
Правила будут настолько новыми, что сами пенсионщики уже два раза давали заднюю с проектами.
Вкратце, что будет нового:
- Сдаваться будем через кабинет страхователя.
- Вместо соглашений с ПФР будет заявление.
Красные тряпки
Новенькие раздражители для госорганов.
Для налоговиков:
— Оформление сотрудников не неполную ставку. Вот этого только не хватало.
— Займы (не новые, но все равно).
Для Роскомнадзора:
Неправильно оформленные камеры в офисе.
Чего боятся бухгалтеры
Вообще, ничего. Но точно опасаются:
- 1С в облаке. Может, все не так страшно?
- Субсидиарной ответственности. Ну, это точно гадкая штука.
- Обвинений в обнале. Пугалки от налоговой — как не повестись и не сдать все с потрохами.
А к вам приходит?
Люди делятся на два типа:
- тех, кого бесит, что уже в ноябре изо всех мест лезет «Праздник к нам приходит»;
- и тех, кто обожает раннюю новогоднюю кутерьму.
Но все радуются подаркам.
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Для третьего типа людей — которым лишь бы как, главное, чтобы без спешки — наш адвент-календарь российского бухгалтера. Напоминает, что сделать в декабре.
Ваша весь декабрь в ожидании чуда редакция