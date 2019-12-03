«Ночной бухгалтер». Что будет с вашей отчетностью в ПФР

ПФР опять меняет правила электронной отчетности.

Попытка № 3

ПФР никак не определится с правилами сдачи отчетов.

Правила будут настолько новыми, что сами пенсионщики уже два раза давали заднюю с проектами.

Вкратце, что будет нового:

Сдаваться будем через кабинет страхователя.

Вместо соглашений с ПФР будет заявление.

Читайте подробнее.

Красные тряпки

Новенькие раздражители для госорганов.

Для налоговиков:

— Оформление сотрудников не неполную ставку. Вот этого только не хватало.

— Займы (не новые, но все равно).

Для Роскомнадзора:

Неправильно оформленные камеры в офисе.

Чего боятся бухгалтеры

Вообще, ничего. Но точно опасаются:

А к вам приходит?

Люди делятся на два типа:

тех, кого бесит, что уже в ноябре изо всех мест лезет «Праздник к нам приходит»;

и тех, кто обожает раннюю новогоднюю кутерьму.

Но все радуются подаркам.

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Для третьего типа людей — которым лишь бы как, главное, чтобы без спешки — наш адвент-календарь российского бухгалтера. Напоминает, что сделать в декабре.

Ваша весь декабрь в ожидании чуда редакция