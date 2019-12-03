Попытка №3. ПФР опять меняет правила электронной отчетности

Накануне ПФР разместил на федеральном портале новые правила электронного документооборота между ПФР и страхователями.

Это уже третий вариант проекта.

Первый проект ПФР разместил в конце августа. О нем мы писали в материале «Новые правила сдачи отчетности в ПФР: полный обзор».

Позже этот проект был переведен в стадию «Отказ от продолжения разработки».

Второй проект был опубликован в начале ноября.

Согласно документу, индивидуальные сведения могут быть представлены страхователем в ПФР в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая Единый портал и сайт ПФР, «личного кабинета», обеспечивающего возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде, в том числе с использованием электронной подписи, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Мы сравнили третий вариант со вторым и обнаружили некоторые изменения.

В частности, в новой версии проекта расширена информация, которую надо указывать в заявлении на подключение к системе электронного документооборота ПФР.

Теперь там надо указывать помимо данных о своей компании еще и сведения об операторе и о представителе (если отчеты будут сдаваться через представителя).

То есть отдельное «Уведомление о предоставлении полномочий представителю», о котором говорилось в прошлом проекте, высылать не надо.

Однако в случае прекращения представительства страхователь направляет «Уведомление о прекращении полномочий представителя».

В прежней версии было указано, что для сдачи отчетов через «Кабинет страхователя» надо авторизироваться через госуслуги. В новой версии проекта об этом не упоминается.