«Ночной бухгалтер». Прощальный бонус для всех, кто должен расстаться с ЕНВД

зачем нужна декларация, если вычет человек получает исключительно у работодателя по уведомлению?...
У меня супруг на подработке был, когда по пустышке в соседнем регионе нужно было на бумаге отчеты...
Вы будто гвоздь вбили, все "выхода" нет из ситуации!На самом деле в моей практике уже одно появле...
Может скрытую рекламу в другом месте напишешь?
Уведомление действительно только у одного работодателя. При этом сдается декларация за предыдущи...
при установке антивируса-вы закачиваете вирусы-факт!
Я так понимаю, речь идет про документы и надо ли идти в налоговую за новым уведомлением для новог...
Запароленные зип-архивы тоже шифруются вирусом?
Ходят устойчивые слухи, что это одни и те же компании)
всегда считала, что программисты, пишущие вирусы и антивирусные программы, скорее всего, связаны ...
неужели достаточно просто открыть такое письмо? ничего не скачивая?...
Ответ был на "вас ничего не напрягает и без вычетов" - то есть как бэ уже подразумевается, что вы...
ААААААААААААЛарисуИвановнуХочу!))))))
В справке 2-НДФЛ( + по больничным справка за два года) выдаваемой при увольнении (вообще-то за не...
Или через Госуслуги сейчас можно напрямую запрашивать в ПФР отчет, хотя бы раз в год сверять назв...
Друзья! Хорошая новость - есть контакты компании которая научилась расшифровывать базы 1С после в...
Недавно видел уж не помню где рекламу мтс кассы в аренду. Что за условия? И как вообще сервис у н...
Скажите, а как быть в случае увольнения с места работы, где оформлялся вычет, можно ли будет его ...
Получается выгоднее подать декларацию в налоговую, чем через работодателя, если купил жилье в кон...
Это проблема всей страны, а не только Москвы. Просто в Москве и МО сосредоточена уже половина Рос...
Вычеты не предоставлять. Нет справок 2-НДФЛ с предыдущего места работы, нет трудовой книжки - нет...
Везде, где больше одного человека участвуют, уже сговор...
И тут на сцену выходит электронная трудовая книжка! Та-дамс!...
На всё маркировка будет.. особенно на соль...
Конечно, напрягает. Прежде всего то, что ему доверяют ТМЦ - а ему ничто не стоит с ними исчезнуть...
Когда-то, когда изменили правила учета кредитов, я искренне хотела сделать все правильно и пытала...
А что с таким, например, делать? Детектива нанять? На работу не брать - нет такого основания для ...
Пособничество терроризму - на лицо.
"Я не думаю, я знаю!" (с) не моёА если серьёзно. На гос-закупках, заказ и конкурс - ещё не означ...
https://www.barrit.ru/kak-dokazat-nalogovoj-chto-vy-proveryali-kontragentov-na-dobrosovestnost/ту...
Прекрасно юзабельно. И с навигацией все в порядке. Форум на то и форум, что там главное то, что т...
Вы отстали от жизни. Даже ИП теперь могут получать вычеты при продаже квартиры, использовавшейся ...
Простите, вас ничего не напрягает и без вычетов? Немолодой человек без трудовой...Не, бывают ситу...