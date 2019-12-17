Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Прощальный бонус для всех, кто должен расстаться с ЕНВД

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Подсластить пилюлю.

Хорошая новость уходящим с ЕНВД

Им на УСН разрешат учитывать старые расходы.

Если до перехода на упрощенку «доходы минус расходы» применяли ЕНВД или ПСН, в расходах разрешат учесть покупную стоимость товаров, приобретенных до перехода на УСН.

Налоговый комитет Госдумы уже внес поправки.

Еще хорошие новости

Пенсионерам. ПФР пообещал двойные пенсии перед Новым годом.

Странные новости

 
За наш счет, понятно.
 
Меж тем, экс-министр финансов досидит 6 лет и улетит домой в США за хищение 14 млрд рублей.
 
 
Тоже за наш счет.
 

Важные новости

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