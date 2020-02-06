«Ночной бухгалтер». Еще одна проблема с СЗВ-ТД

СЗВ-ТД – новый отчет, на пути заполнения которого у бухгалтеров и кадровиков возникают вопросы. Но это еще полбеды.

Ощути всю мощь цифровизации (на своем горбу)

ПФР выстроил одну маленькую преградку.

Чтобы сдать СЗВ-ТД по ТКС, нужно заполнить еще одну важную бумажку. Слышим ваш протяжный вздох.

Помните: срок отчета – 17 февраля.

Вот примеры заполнения СЗВ-ТД для разных ситуаций.

А вот, где можно формировать СЗВ-ТД, если у вас нет бухпрограммы.

Фиксированные взносы ИП

Суд рассматривал большой спор ИП и налоговой за выгодный (для брата нашего меньшего) расчет 1-процентных фиксированных взносов при УСН.

ИПэшник победил, ФНС обещалась руководствоваться этим решением суда.

Но вот выходит свежее письмо Минфина, после которого остается два вопроса: ведомство не следит за судебными разбирательствами или ему просто начхать, что сказал суд.

Карта мира

Блюдо на выбор

Субсидиарная ответственность номинального директора (красиво и сытно, по-Игумновски).

Субсидиарка с того света... (блюдо острое, по-Туровски).

И на дижестив

Запасайтесь материалами про процесс перехода на электронные трудовые и порядок оформления в 1С. И про отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р тут тоже есть.

Ваша отобедавшая всухомятку венскими сосисками редакция