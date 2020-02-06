«Ночной бухгалтер». Еще одна проблема с СЗВ-ТД

СЗВ-ТД – новый отчет, на пути заполнения которого у бухгалтеров и кадровиков возникают вопросы. Но это еще полбеды.
Ощути всю мощь цифровизации (на своем горбу)
ПФР выстроил одну маленькую преградку.
Чтобы сдать СЗВ-ТД по ТКС, нужно заполнить еще одну важную бумажку. Слышим ваш протяжный вздох.
Помните: срок отчета – 17 февраля.
Вот примеры заполнения СЗВ-ТД для разных ситуаций.
А вот, где можно формировать СЗВ-ТД, если у вас нет бухпрограммы.
Фиксированные взносы ИП
Суд рассматривал большой спор ИП и налоговой за выгодный (для брата нашего меньшего) расчет 1-процентных фиксированных взносов при УСН.
ИПэшник победил, ФНС обещалась руководствоваться этим решением суда.
Но вот выходит свежее письмо Минфина, после которого остается два вопроса: ведомство не следит за судебными разбирательствами или ему просто начхать, что сказал суд.
Карта мира
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Блюдо на выбор
Субсидиарная ответственность номинального директора (красиво и сытно, по-Игумновски).
Субсидиарка с того света... (блюдо острое, по-Туровски).
И на дижестив
Запасайтесь материалами про процесс перехода на электронные трудовые и порядок оформления в 1С. И про отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р тут тоже есть.
Ваша отобедавшая всухомятку венскими сосисками редакция