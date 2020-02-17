«Ночной бухгалтер». Все изменится для компаний и физлиц – переписывают основания блокировки счетов

Блокировки – темный лес для бизнеса и страшилки для физлиц.

ЦБ теперь там приберется и разгонит нечисть, но пока непонятно, будет ли простым смертным легче жить.

Новые признаки сомнительных операций

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере антиотмывочного законодательства. Год пыхтел и наколдовал.

Так, в частности, сомнительными будут считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний. Можно начинать беспокоиться, если передали бухгалтерию на аутсорс.

Прочтите сами 10 пунктов про снятие наличных, транзитные переводы и исполнительные документы.

Реакция людей не заставила себя ждать. Говорят, легче станет жить тем, кто хранит деньги в пакетах на участке. А теперь даже зарплату страшно снимать.

К тому же ЦБ заставляет банки вести следственную деятельность, а это вообще по закону?

Охота на ведьм и ведьмаков

ФНС и Росфинмониторинг разработали механизм борьбы с однодневками.

А также ФНС будет передавать банкам данные из РСВ с доходами граждан. И еще плотнее контролировать счета физлиц (с 1 апреля).

При этом все сделает своими руками, без участия высших сил.

Еще про потусторонний мир

Сделка была, а вам рассказывают, что не было. Не сказка, реальные аргументы нереальной сделки.

И еще интересный сказ про регистрацию ООО. Автор, конечно, сразу предупреждает: может ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Не читайте на ночь.

Тем более вам тогда будет, чем заняться, если вы до сих пор не сдали СЗВ-ТД. Сегодня крайний срок!

Ваша большие планы на ночь, благословите редакция