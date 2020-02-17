«Ночной бухгалтер». Все изменится для компаний и физлиц – переписывают основания блокировки счетов

Блокировки – темный лес для бизнеса и страшилки для физлиц.
ЦБ теперь там приберется и разгонит нечисть, но пока непонятно, будет ли простым смертным легче жить.
Новые признаки сомнительных операций
Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере антиотмывочного законодательства. Год пыхтел и наколдовал.
Так, в частности, сомнительными будут считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний. Можно начинать беспокоиться, если передали бухгалтерию на аутсорс.
Прочтите сами 10 пунктов про снятие наличных, транзитные переводы и исполнительные документы.
Реакция людей не заставила себя ждать. Говорят, легче станет жить тем, кто хранит деньги в пакетах на участке. А теперь даже зарплату страшно снимать.
К тому же ЦБ заставляет банки вести следственную деятельность, а это вообще по закону?
Охота на ведьм и ведьмаков
ФНС и Росфинмониторинг разработали механизм борьбы с однодневками.
А также ФНС будет передавать банкам данные из РСВ с доходами граждан. И еще плотнее контролировать счета физлиц (с 1 апреля).
При этом все сделает своими руками, без участия высших сил.
Еще про потусторонний мир
Сделка была, а вам рассказывают, что не было. Не сказка, реальные аргументы нереальной сделки.
И еще интересный сказ про регистрацию ООО. Автор, конечно, сразу предупреждает: может ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Не читайте на ночь.
Тем более вам тогда будет, чем заняться, если вы до сих пор не сдали СЗВ-ТД. Сегодня крайний срок!
Ваша большие планы на ночь, благословите редакция