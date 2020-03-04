Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Ну все, налоговики признались, что их «возможности безграничны»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоговая на семинарах припугивает бизнесменов, что все про них знает.

Смелость и гордость дня

Руководитель УФНС по Приморскому краю Елена Астайкина заявила:

за признаками неплатежеспособности они видят повод к уголовному расследованию, а возможности налоговой по взысканию долгов, внимание! — «безграничны».

Почитайте пугалки.

Мы много лет как журналисты следим за активностью разных УФНС. Прикол: чем дальше регион от Москвы, тем смелее на высказывания инспекторы.

Мануалы дня

Ловите справочные материалы для бухгалтеров:

— С каких доходов не надо платить НДФЛ: список;

— 17 ответов Роструда про оформление директора;

— Как в 1С внести корректировки в книги покупок и продаж.

Расскажем, как работать без вмененки и не переплачивать. Готовим крутейший вебинар о том, как жить после отмены ЕНВД и как распланировать свою налоговую нагрузку.

Ваша смелая и гордая редакция

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