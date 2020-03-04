«Ночной бухгалтер». Ну все, налоговики признались, что их «возможности безграничны»

до дела главное чтобы дошло и до решения проблем населения. хотя по всей видимости с нашими минис...
Здравствуйте. Мне нужен перевыпуск карты, овердрафт по зарплатному подключить и лавандовый раф.Ко...
Ну конечно во всем виновата нефть. А мы-то думали...
Если кофе и правда вкусный, да еще и по доступной цене, почему бы об этом не написать? Негатива в...
А Сергей у нас не за идею борется? Он какой-то конкретный продукт продвигает что ли?...
для тупых повторяю: ущерб был компенсирован деньгами.
Пусть Навальный об этом ролик выпустит, на пару миллионов просмотров, и тогда Правительство навер...
Сплю, сколько хочу. Кстати, мне пора отдыхать после обеда. Итак уже 30 минут просрочил, нарушаю т...
Я не думаю, нечем, да и ндфла у меня нет!
Это единственная причина! Поймите, будут искать любые лазейки и причины, как бы обобрать народец....
Так речь идет о фин. положении банка, который выдавал кредит. У "КРК" было все в порядке с учетом...
Нафига эта филькина грамота? Они до того, как доживешь до пенсии, еще сто пенсионных реформ прове...
мечты, мечты. что "надо" определяет цель. а у них цель как можно больше отчетов и менять их ...
Мягко стелит... поживём - увидим. Верить очень хочется. Но из собственного опыта скажу, что верит...
какой же бред. трата денег на абсолютно ненужную информацию. ...
стоимость балла берется на день назначения пенсии. Так как пенсия (гипотетическая) будет высчитыв...
Фантазеры..,Я в качестве зрителя был в дек-2018г на "Комиссии по легализации ЗП", когда начальник...
кстати, а как они собираются посчитать примерный размер, если стоимость пенсионного балла устанав...
Она не будет покупать, она просто "обяжет ее иметь".Или "она ( 1С ) будет иметь бухгалтера"... )Т...
представляю заголовки СМИ после рассылки этих уведомлений))В этом году после индексации пенсий на...
Знакомая депутат местного совета муниципальных депутатов только, что приехала с заседания по пово...
о, представляю. работаешь такой, живешь; а потом пфр пришлет письмо "уважаемый гражданин! с ...
Это у вас 0,2. А у кого-то и 8,5 ;)
Причем здесь действия асв в 2015 году? Речь идёт про действия менедженов в 2014 году. Была ли про...
А услугам зачем ЭДО? Парикмахерам, фотографам и т.д.? Лучше бы сделали одну ЭЦП бессрочную для ИП...
Личная ответственность инспектора исключит такие факты. ...
Декларация перед отправкой по ТКС подписывается квалифицированной ЭП.Такой же КЭП подписывается о...
"Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня дох...
И за чем это нужно? Вам собака нужна, что бы выпендриваться? Вы из тех у кого самолет для корги? ...
Метров двадцать выше по тексту...был вопрос о несчастной таксе..ДмитрийW03.03.2020, 13:31В США уж...
За свою таксу тоже бы перебил хребет...хозяину ротвейлера...
Фундаментальное исследование. Тянет на кандидатскую диссертацию. Да что там - на докторскую!...
Пример был не с идущим мимо вором, а находящемся во дворе. Бурная фантазия .....
Забавно конечно читать... Сейчас в налоговой появилась новая "забава" - высылать требования с ист...