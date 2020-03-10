«Ночной бухгалтер». Налоговики не регистрируют компании по новым смехотворным основаниям

Летят по небу два крокодила: синий и красный, особенно красный. Анекдот из рубрики «абсурдные».

И у налоговиков такие есть

Мы не поняли юмора, но! — налоговики отказываются регистрировать компании по абсолютно абсурдным основаниям.

Знаете, что им сейчас не нравится? Когда человек подает на регистрацию, но при этом является единственным участником в другой компании, «в деятельности которой установлен средний уровень налоговых рисков». Приехали!

Такого основания вообще нет. Но налоговики придумали, к чему примазать отказ и не стесняются давать письменные разъяснения к ним (вот одно из таких).

Приколы не заканчиваются

Инспекторы еще пугают, что позвонят начальству, если бухгалтер самостоятельно не обнулит декларацию по НДС.

Потому что: разве вы не знаете, что не все организации могут предъявлять НДС к вычету? WTF?

Что не прикол, так это падение рубля и цены на нефть.

Есть совет сидеть на попе ровно. И объяснение, почему бояться рано.

А вот страшилки

В случае с последним, если вы протестуете, то делайте это сидя. Сидя за прочтением недельного новостного обзора.

Ваша за мирные протесты редакция