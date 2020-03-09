Так что в итоге будет с декретными? Новые проблемы для тех, кто работает не по юрадресу. Неделя на «Клерке»

Как начнут выплачивать пособия и почему вся страна всполошилась. Налоговики пошли с рейдами по бизнес-центрам: требуют оформлять обособку, если компания работает не по юридическому адресу. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Что только непрофильные СМИ не говорили про новую систему пособий на этой неделе. Рассказываем, что на самом деле:

2. Ноу-хау от налоговиков, которые уже не знают, к чему придраться:

ТОП-3 новостей

1. Под налоговый мониторинг попадут тысячи предприятий (и еще говорят, что налоговый мониторинг убьет профессию бухгалтера).

2. ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

3. Что в обновленной Конституции будет сказано про пенсии.

Расскажем, как работать без вмененки и не переплачивать. 17 марта в 11-00 по мск. Записывайтесь. Готовим крутейший вебинар о том, как жить после отмены ЕНВД и как распланировать свою налоговую нагрузку.

Дзен для бухгалтеров

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1. Пенсия 50 тыс. рублей — это реальность.

2. Сюр: после получения детского пособия бедные становились богатыми и получали отказ в новом пособии.

3. Жители общежитий требуют бесплатно выдать им отдельные квартиры.

«Ночной бухгалтер»

За 2 марта: Собак обложат налогом;

За 3 марта: Чем шокированы бухгалтеры, которые сдают отчетность в другие города;

За 4 марта: Ну все, налоговики признались, что их «возможности безграничны»;

За 5 марта: Революция в пособиях;

За 6 марта: Опять Минфин заявил, что бухгалтеров скоро не станет. Не дождетесь! С праздником, девочки!

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Чем можно и чем нельзя заниматься самозанятым

На пообсуждать

На посмеяться сквозь слезы

Налоговики умасливают раздражение словцом, если высылают дикие требования