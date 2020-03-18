Налоговых проверок не будет. Камеральные, конечно останутся, куда без них. Но вот выездные или чтобы с чаем в кабинете инспектора – ни-ни.

Новый спецрежим

У ФНС новый налоговый режим – «коронавирусный».

До 1 мая ФНС и другие ведомства прекратят проводить выездные проверки, осмотры, выемки и другие ревизии, при которых инспектор встречается лицом к лицу, нос носом к налогоплательщику. Мишустин уже сделал поручение. Но останутся проверки ради разрешительных документов и на тот случай, если предприятие угрожает жизни людей и т.п.

Бизнесу и хорошо, и плохо.

Кстати, срок сдачи 3-НДФЛ тоже могут сдвинуть, не время сейчас по инспекциям ходить.

Кому еще на Руси хорошо?

А, среднему классу! Президент много про него знает (на самом деле, нет).

Зайдите в новость: удивительное про себя рядом.

Худо живется бухгалтерам на аутсорсинге.

Вот обсуждали особенности работы со скупыми клиентами.

Отгадайте загадку

И зимой, и летом – всегда внезапные и бесконечные.

Неправильно: поправки.

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ООО + ИП = опасная связь.

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