«Ночной бухгалтер». Отсрочку по налогам и отчетности утвердили. Проблемы с РСВ за 1 квартал

Новость дня – бизнес получил отсрочку по налогам и отчетности. Как обычно, повезло не всем.

И все-таки ее отложили

Правительство перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности. Документ предусматривает множество сроков и условий, чтобы воспользоваться льготой.

Что уже можно сказать: отсрочка не поголовная. Если ваша отрасль не страдает по мнению власти, то платить налоги вы должны в обычные сроки (с учетом нерабочих дней).

Новые сроки. Кстати, про отчетность. Новую (и скорее, всего последнюю) форму РСВ бухгалтеры пытаются сдать заранее и обычно испытывают трудности.

Зин, где деньги?

Где брать деньги, чтобы оплатить людям нерабочий месяц, упрямо скрывают. А вот, когда выплачивать зарплату, если весь месяц нерабочий, разъяснил Роструд.

Кстати, предприниматели уже создали петицию с требованием полного освобождения от налогов, компенсации расходов на зарплату и кредитных каникул.

Авторам не посчастливилось попасть в список, кого поддержат.

Второй антикризисный план появится на этой неделе. Но денег бизнесу не дадут.

Обзорная

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Ваша понедельничная редакция