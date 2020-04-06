Клерк.Ру

Все про то, как платить меньше налогов, сдавать отчетность и оформлять документы в нерабочий апрель. Неделя на «Клерке»

Собрали в одном обзоре мануалы по оформлению кадровых документов, переносу отчетности, получению отсрочки, применению пониженных взносов.

Темы недели: как выжить

1. Что это вообще было?

2. Про взносы

3. Про новые сроки отчетности

4. Что делать с персоналом

5. Про сыр в мышеловке

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Депутатов и чиновников призывают отдать свои служебные авто в «Скорую помощь».

2. Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся с июня.

3. Из-за эпидемии инвалидность и пенсию по ней будут продлевать автоматически.

«Ночной бухгалтер»

За 30 марта: Взносы — 15 %, отмена проверок, льготы, карантин. Что отвечать директору и ИП, которые смотрят телевизор;

За 31 марта: Госдума снизила страховые взносы до 15%. И ввела контроль за вашими вкладами;

За 1 апреля: Налоговую отчетность отменили. Ну ладно, отложили;

За 2 апреля: Путин весь апрель объявил нерабочим с сохранением зарплаты. Где взять деньги, не рассказали;

За 3 апреля: Встречайте новые отчеты бухгалтеров в связи с нерабочим апрелем.

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Как быть с требованиями ФНС, которые валятся, не переставая, и половина из которых бредовая?

На пообсуждать

Меры по спасению бизнеса — каша, приправленная новыми налогами

На удивиться

Что делают власти разных стран, чтобы поддержать экономику в коронакризис

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