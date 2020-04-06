Все про то, как платить меньше налогов, сдавать отчетность и оформлять документы в нерабочий апрель. Неделя на «Клерке»

Собрали в одном обзоре мануалы по оформлению кадровых документов, переносу отчетности, получению отсрочки, применению пониженных взносов.
Темы недели: как выжить
1. Что это вообще было?
3. Про новые сроки отчетности
4. Что делать с персоналом
5. Про сыр в мышеловке
Дзен для бухгалтеров
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1. Депутатов и чиновников призывают отдать свои служебные авто в «Скорую помощь».
2. Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся с июня.
3. Из-за эпидемии инвалидность и пенсию по ней будут продлевать автоматически.
«Ночной бухгалтер»
За 30 марта: Взносы — 15 %, отмена проверок, льготы, карантин. Что отвечать директору и ИП, которые смотрят телевизор;
За 31 марта: Госдума снизила страховые взносы до 15%. И ввела контроль за вашими вкладами;
За 1 апреля: Налоговую отчетность отменили. Ну ладно, отложили;
За 2 апреля: Путин весь апрель объявил нерабочим с сохранением зарплаты. Где взять деньги, не рассказали;
За 3 апреля: Встречайте новые отчеты бухгалтеров в связи с нерабочим апрелем.
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