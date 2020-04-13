«Ночной бухгалтер». Путин запугал положением дел из-за коронавируса

С коронавирусом все настолько плохо, что про экономику уже не говорят.
Лучше не становится
Прошло новое коронавирусное совещание Путина.
Власти готовятся реагировать на «самые сложные и экстраординарные» сценарии развития ситуации с коронавирусом.
Люди заражаются все чаще, болезнь протекает тяжело.
Президент поручил проработать создание единого центра закупок по формированию госрезерва для борьбы с коронавирусом. Ресурсы и медиков будут перебрасывать в конкретные регионы. Медработникам установят доплаты за особые условия работы. Как едко подчеркнуль читатель: выступление ни о чем.
А что про бизнес? Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, которое прошло почти 3 недели назад.
Обязаловка
- Работодателей обязали сдавать СЗВ-ТД на следующий день после приема или увольнения сотрудников.
- А людей – получать получать цифровые пропуска для передвижения.
- Арендодателей – предоставлять бизнесу арендные каникулы. Но вам это вряд ли поможет.
Традиционное
Понедельник ведь. А значит, снимаем сливки: Как по-новому сдавать отчетность, платить зарплату и больничные в 2020-м. Неделя на «Клерке».
А еще даем обзор способов, как сэкономить на налогах в кризис.
И животрепещущее: сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис.
- Как закрывают НДС с помощью продуктовых рынков?
- По каким статьям УК РФ можно посадить не только обнальщика, но и предпринимателя?
- Зачем в России выводят деньги за границу?
Обо всем этом можно узнать в блоге компании НДС Минус. Хотите получать практические знания из сферы налогов и бизнеса?
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Ваша антикризисная редакция