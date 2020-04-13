«Ночной бухгалтер». Путин запугал положением дел из-за коронавируса

С коронавирусом все настолько плохо, что про экономику уже не говорят.

Лучше не становится

Прошло новое коронавирусное совещание Путина.

Власти готовятся реагировать на «самые сложные и экстраординарные» сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Люди заражаются все чаще, болезнь протекает тяжело.

Президент поручил проработать создание единого центра закупок по формированию госрезерва для борьбы с коронавирусом. Ресурсы и медиков будут перебрасывать в конкретные регионы. Медработникам установят доплаты за особые условия работы. Как едко подчеркнуль читатель: выступление ни о чем.

А что про бизнес? Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, которое прошло почти 3 недели назад.

Обязаловка

Традиционное

Понедельник ведь. А значит, снимаем сливки: Как по-новому сдавать отчетность, платить зарплату и больничные в 2020-м. Неделя на «Клерке».

А еще даем обзор способов, как сэкономить на налогах в кризис.

И животрепещущее: сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис.

Как закрывают НДС с помощью продуктовых рынков?

рынков? По каким статьям УК РФ можно посадить не только обнальщика, но и предпринимателя ?

УК РФ можно посадить не только обнальщика, но и предпринимателя Зачем в России выводят деньги за границу? Обо всем этом можно узнать в блоге компании НДС Минус. Хотите получать практические знания из сферы налогов и бизнеса? Тогда читайте блог команды НДС Минус: https://clc.to/blognds

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