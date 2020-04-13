Клерк.Ру

Как по-новому сдавать отчетность, платить зарплату и больничные в 2020-м. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Продолжаем марафон антикризисных мануалов: таблица со сроками сдачи отчетности, новые правила больничных, расчет зарплаты в нерабочий апрель и многое другое за неделю на «Клерке».

Темы недели: как выжить

1. Налогово-учетное

2. Кадровое

3. Бизнесовое

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За 6 апреля: Отсрочку по налогам и отчетности утвердили. Проблемы с РСВ за 1 квартал;

За 7 апреля: Путин хочет сократить число нерабочих дней в апреле? Что ему сказали вирусологи;

За 8 апреля: Путин велел помогать только тем компаниям, кто людей не увольнял;

За 9 апреля: Бухгалтеры выколачивают долги за свою работу. И как не работать бесплатно;

За 10 апреля: Коронавирусную поддержку у малого бизнеса отнимает крупняк?

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