Как по-новому сдавать отчетность, платить зарплату и больничные в 2020-м. Неделя на «Клерке»

Продолжаем марафон антикризисных мануалов: таблица со сроками сдачи отчетности, новые правила больничных, расчет зарплаты в нерабочий апрель и многое другое за неделю на «Клерке».
Темы недели: как выжить
1. Налогово-учетное
- Новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2020 из-за коронавируса?
- Президентские поправки в Налоговый кодекс: обзор
- Минфин заявил, что перенос срока сдачи бухотчетности касается не всех
2. Кадровое
- Три новых правила по больничным листам: обзор поправок из-за коронавируса
- Коронавирус и отпуск: как рассчитывать «президентские нерабочие дни с сохранением заработной платы»
- Не останавливайте бизнес в коронавирус. 30 сервисов для удаленной работы
- Как оплатить нерабочие недели неработающим, работающим и работающим удаленно
3. Бизнесовое
- Кредитные каникулы, дешевый эквайринг, займ на зарплату. Какую поддержку банки оказывают бизнесу
- Бизнес в России объявлен несуществующим
- Спортмастер временно закрывает все свои магазины. Почему мир не будет прежним
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Не про коронавирус
- 7 ошибок при заполнении СЗВ-ТД
- Костюм гендиру за счет фирмы: кто заплатит НДФЛ
- Очередная волна автоматизации бухгалтерии — как, опять?!
- Храним документы с учетом новых сроков
«Ночной бухгалтер»
За 6 апреля: Отсрочку по налогам и отчетности утвердили. Проблемы с РСВ за 1 квартал;
За 7 апреля: Путин хочет сократить число нерабочих дней в апреле? Что ему сказали вирусологи;
За 8 апреля: Путин велел помогать только тем компаниям, кто людей не увольнял;
За 9 апреля: Бухгалтеры выколачивают долги за свою работу. И как не работать бесплатно;
За 10 апреля: Коронавирусную поддержку у малого бизнеса отнимает крупняк?